Vamos a la hemeroteca de «Es Diari» y nos detenemos en la portada del viernes 14 de enero de 2003 donde sobresale este titular: «Ciutadella tendrá en 2004 la terminal de autobuses». Tan categórico como contundente, no incluye ningún verbo en condicional ni potencial.

El texto periodístico, redactado por Laura Bañón, no admite duda: «Ciutadella dispondrá de la nueva terminal de autobuses el próximo año. La Plaça des Pins será la ubicación de la nueva infraestructura, que requerirá una inversión de 500.000 euros». En páginas interiores un segundo titular confirma la inversión pública: «El Govern y el Ayuntamiento coinciden en que la Plaça des Pins es la ubicación ideal, donde pueden instalarse seis andenes y una estructura adaptada al entorno».

Y en la fotografía, que reproducimos hoy, aparecen el director general de Obras Públicas del Govern, Joaquín Rodríguez; los concejales del PSOE Joan Manel Mascaró, fallecido hace pocos días, y Joan Gorrías; y los técnicos Fuensanta París y Carles Fàbregues. Han transcurrido 22 años y la estación de autobuses de Ciutadella continua siendo una gran entelequia. Una quimera que carece aún de anteproyecto redactado.

VA PARA MUY LARGO

La reunión institucional celebrada el miércoles, en la que participaron políticos y técnicos del Ayuntamiento y el Consell, con el muy bientencionado propósito de definir la futura estación de autobuses de Ciutadella, evidenció la necesidad de construir estas instalaciones públicas. Y también puso sobre la mesa las inaceptables e incomprensibles demoras que acumula.

Pero la realidad es que este proyecto va para muy largo, como reconoce la propia institución municipal al anunciar, escuetamente, en redes sociales que «se establecerá un convenio marco de cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento de Ciutadella en favor del Consell insular». De acuerdo, pero ¿cuándo?

Julio de 2024, dos días antes de la moción de censura contra Juana Mª Pons Torres: el Consell encarga el estudio de diseño y dimensiones para la nueva estación de autobuses de Ciutadella. ¿Cuándo estará redactado?

Ahora mismo se desconoce el calendario para construir esta obra cuyo emplazamiento ha sufrido vaivenes. Desde 2014, once años después, está previsto que se ubique en la Avinguda Josep Mascaró Pasarius, mal llamada Via Perimetral, porque las calles y plazas tienen nombres y apellidos correctos. Habrá que superar todas las fases del laberíntico proceso administrativo: encargo y redacción del proyecto; contar con los recursos presupuestarios necesarios, con aportaciones de varias administraciones y distintas anualidades; licitar y adjudicar las obras –con la firme esperanza de que no queden desiertas–, para después acometer su ejecución. Y rezar mucho para que la empresa adjudicataria no incumpla los plazos ni incurra en demoras.

De ahí que ningún político se atreva a explicar el cronograma. Más allá de que tendrá un párking subterráneo de dos plantas para facilitar su uso como intercambiador, la futura –y nunca mejor usada este adjetivo–, estación de autobuses de Ciutadella no es más que un bonito deseo. Una bella aspiración que tardará años en ser materializada.

VOX SE DESANGRA

El partido de Abascal se desangra en Menorca. Xisco Cardona, que en mayo de 2023 encabezó la doble candidatura de Vox al Parlament por la circunscripción menorquina y al Ayuntamiento de Maó, ya no milita en el partido verde. Mantiene, como no adscrito, el acta de diputado autonómico y de concejal mahonés. Cardona desea el ofrecimiento del PP para concurrir en 2027 pero en el PP-Menorca no está ni se le espera.

De ahí que observe los movimientos del exalcalde de Calvià y exconseller Carlos Delgado.

Al mismo tiempo, Maite de Medrano, único cargo electo de Vox en Menorca, también con doble puesto institucional –consellera insular y concejal de Ciutadella–, se incorpora al sector crítico. Alza su voz contra la dirección nacional, acusa a Abascal de falta de democracia interna y reclama la refundación de Vox. En Menorca es una formación a la deriva, cuyo coordinador insular, el contralmirante Santiago Barber López no sabe cómo taponar las vías de agua, cada vez más grandes.

FRASE DE LA SEMANA

Miguel Ángel Gener, director de diseño de la marca «Homers» de Ciutadella, tras asistir a la feria D&A de Nueva York: «gestionamos la presentación de nuestras colecciones en otros mercados exteriores a pesar de las trabas burocráticas aduaneras con las que topas en Menorca».

«Estas dificultades administrativas –añade–, no benefician en nada al tejido industrial y la iniciativa exportadora de los fabricantes menorquines de calzado, pero seguimos trabajando para posicionar en distintos países del mundo el zapato de calidad que continua hoy la tradición manufacturera artesana de Menorca».