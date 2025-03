Diuen que a Menorca, el mes de febrer, està tot tancat, i és cert que hi ha moltíssims establiments barrats; la majoria van posar el piu abans de Nadal. Hivernen, com bona part de la gent que treballa al sector turístic. Tanmateix, no t’enganis, la majoria de comerços, ara tancats, no hi són per a donar-te servei a tu. Restaurants, bars, gelateries, botigues de souvenirs, de roba amb icones illenques, de sobrassades i formatges; d’ensaïmades, d’avarques..., ja es van obrir amb la intenció de dedicar-se a un públic de temporada; no són comerços dedicats a abastir les necessitats dels que viviu a l’Illa tot l’any. Que tu n’aprofites alguns, de serveis, és cert, però no t’equivoquis, quasi bé ningú no obre un negoci, bàsicament per a tu. I tu, avui en dia, ja has après a comprar per internet i ho fas al llarg de tot l’any.

Per esquivar els carrers fantasmes de l’hivern, vos fan falta moltes més coses que botigues i comerç obert.