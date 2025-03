Ahir la rua de l’escola Mare de Déu del Toro va passejar pels carrers des Mercadal i va tenir un gust especial. Per primera vegada se sumaven dues alegries: la dels alumnes i mestres i la dels residents del geriàtric i del centre de dia, que van desfilar junts. Entre els més petits i els més grans hi pot haver 70 o 80 anys de diferència, però ahir els somriures i les rialles eren les mateixes. Els petits anaven disfressats d’animals de la selva que, com ells, convé protegir, són espècies vulnerables i en risc. Cada aula un animal diferent. Els mestres anaven d’exploradors i els majors també duien la jaqueta verda d’Indiana Jones i uns prismàtics, que havien confeccionat ells mateixos. Un poble que sap ajuntar els més petits i els més grans és que gaudeix de bona salut i de bona qualitat de vida. Perquè són els petits detalls els que ajuden a educar als que un dia seran ciutadans que hauran de treballar per reconstruir un món ara en crisi.