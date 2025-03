Els ànecs acumulen ja uns quants anys empadronats al polígon d’Alaior. Habiten la zona industrial, on reben aliment, atencions populars i espais en què poder descansar. El mobiliari urbà els serveix de punt de trobada i esbarjo. Per exemple, el banc de la imatge, que uns exemplars empren com a seient i altres com a para-sol. Cadascú sembla anar relativament a la seva, però tots miren cap allà mateix. Es coordinen, tot i que ho vulguin dissimular amb aquestes de cares de no voler saber res de l’altre.

De plomatge divers, comparteixen parsimònia un matí d’un dia laboral qualsevol, per la qual cosa són motiu d’enveja humana. I, com a darrera característica destacable, marquen el territori que empren i habiten, com bé es pot comprovar en els senyals que han deixat a un banc no apte per a humans mínimament escrupolosos.