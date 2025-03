L’augment de la temperatura recuperarà la primavera meteorològica que teníem abans. Diuen que «si el març torna bascós, aviat serà plujós». En aquesta època, després dels darrers temporals hivernencs, es fa el trànsit de l’hivern a la primavera. Normalment és prèvia a la primavera astronòmica. Si es confirmen tots els pronòstics, ja no farà massa fred. La lluna plena de divendres dia 14 a les 07 hores i 54 minuts del matí a Verge durà temps molt variable, coincidint amb Santa Matilde, patrona de les famílies nombroses i invocada per a resoldre conflictes entre pares i fills.

BOIRES DE MARÇ, FRED DE MAIG. A les Illes podem tenir dies de fred fins i tot durant la primavera. A mesura que s’apropa la immediata estació, les borrasques donen pas als ruixats tempestuosos. Solen anar precedits d’un cert ambient càlid i bascós, molt traïdor. Segons els calendaris tradicionals consultats aquesta lluna serà propícia per les brusquines i qualque tempesta. Quantes vegades haurà passat una cosa així? L’hivern se’n va a poc a poc i la primavera s’insinua ràpidament. La majoria d’arbres de fulla caduca ja mostren les seves fulles.

PER SANT RAIMON, ARRIBA LA VINJOLITA DE L’ALTRE MÓN. Dissabte que ve és Sant Raimon de Fitero, que va ser el fundador de l’orde de la Calatrava i del qual s’assegura que podrem constatar l’arribada de les primeres vinjolites. El que si arriben són els primers agrons. És creença popular que si criden molt, assenyalen pluja. També diuen que, si passen volant dos agrons, el vent sol bufar de la part d’on procedeixen. Serà convenient adobar la terra, especialment la dels fruiters. S’acabarà la plantació i aturarem la poda. Neixen els primers pins.

SI TRONA DE MARÇ A LA NIT, LA COLLITA SERÀ BONA. A poc a poc, el calendari queda a prop de l’equinocci de primavera, el dia i la nit tenen la mateixa durada. Venen bons moments per llegir qualsevol llibre i per marcar rellotges de sol a les parets. Pensau que el temps fuig de pressa. Hi ha una glosa que explica com es feia aquesta feina: «A un rellotge de sol, li posen sa busca a mitjanit i un casat que té delit, la posa a l’hora que vol».