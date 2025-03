La lluita feminista s’ha convertit en un dels moviments més potents de la nostra època i, precisament per açò, ha provocat una reacció contrària per part de sectors que se senten amenaçats per l’avenç de la igualtat entre dones i homes. El feminisme ja és un moviment imparable, que reivindica la igualtat real de drets i oportunitats, lluitant contra les discriminacions que pateixen les dones des de fa segles. Enguany, a Menorca les dues manifestacions convocades amb motiu del Dia de la Dona han estat encapçalades pels lemes «No celebram, reivindicam» i «Per un 8M abraçador: ni invisibles, ni precàries, ni explotades per cuidar». En les concentracions s’han vist moltes pancartes, que potser es podrien resumir en la de la foto, que expressa l’anhel de llibertat de les dones. Res més, ni res menys.