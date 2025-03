David Nicholls (Eastleigh, Inglaterra, 1966) demostró en «Siempre el mismo día» que una novela romántica puede ser cómica, inteligente e incluso literaria. Aquel libro publicado en 2009, que fue adaptado al cine con Anne Hathaway y Jim Sturgess como sus principales protagonistas, vendió más de cinco millones de ejemplares.

Ahora Nicholls se ha sacado del magín Aquí y ahora otra buena novela del mismo estilo. Si Jane Austen viviera en el siglo XXI podría haberla escrito ella.

Sus protagonistas son una pareja de media edad que se conoce en una excursión por el norte de Inglaterra. Tanto él como ella son divorciados y llevan una vida muy solitaria después de sus respectivos fracasos matrimoniales. Una amiga común hará de celestina para que Marnie, editora de 38 años y Michael, profesor de geografía de 42, se conozcan en un periplo de costa a costa que atraviesa entre otros lugares en Distrito de los Lagos, un lugar inmortalizado literariamente en los poemas de William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge.

En el inicio de este viaje a pie de 310 kilómetros por etapas estarán también la amiga, su hijo adolescente y Conrad, un farmacéutico fanático de los coches, que coquetea con Marnie.

Aquí y ahora, que en el original se titula con más sentido You are here, plantea una historia particular, pero a la vez trata temas universales como la soledad, la incomunicación, el rechazo, la timidez, el dolor de una ruptura, el enamoramiento y la dificultad de entablar relaciones. Nicholls habla de estas cuestiones con gracia y con atención a las modas y a las neuras de nuestro tiempo.

Los paisajes y los diferentes hoteles y posadas por los que pasan los personajes son a veces protagonistas secundarios de la novela en la que también destaca el ingenio de los diálogos y las situaciones. Así Lucy Atkins, crítica del británico «The Guardian», destaca la extraordinaria capacidad de Nicholls para capturar el absurdo de la vida moderna en concisos detalles.

Probablemente esta novela no será un clásico moderno como son las de Austen, pero a buen seguro puede hacer pasar un rato agradable al lector.

Aquí y ahora

David Nicholls

Traducción de Daniel Casado

Editorial Letras de Plata

411 páginas