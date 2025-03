L’arribada del bon temps

La sequera i la manca de precipitacions s’han convertit els darrers anys en una de les principals preocupacions de la ciutadania i dels governants, que fan feina per intentar fer front als efectes del canvi climàtic, que en la nostra petita part del món ja es comencen a notar amb força.

Per açò, quan plou com ha plogut la darrera setmana, de manera prolongada i sense grans desastres, cada vegada hi ha menys gent que diu allò de ‘quin mal temps que fa’, perquè tothom és conscient que, cada vegada més, necessitam l’aigua que cau del cel. La pluja com la d’ahir ens permet recuperar les reserves dels aqüífers i fa bé als camps assedegats de l’Illa. És moment, idò, d’agafar un paraigua, posar-se unes bones katiuskes i sortir a xalar amb la pluja, com fan els fillets. Hem de celebrar que plou, perquè vol dir que ha arribat el bon temps.