Qui no sembra a la primavera, no sega a l'estiu

La primavera oficial, l’astronòmica, arriba dijous, dia 20, a les 10 hores i 1 minut del matí. Es tancarà l’hivern i s’obrirà un nou cicle vegetatiu a la natura. És la roda del temps, que fuig de manera inevitable. L’entrada de la nova estació pareix que voldrà coincidir amb noves situacions de canvi de temps. Tothom desitja que els dies es comportin d’una forma menys variable i augmenti la temperatura. Haurem d’anar previnguts, sempre desconfiant d’un mes de març que si es torna bascós sol acabar amb qualque calabruixada.

PER PRIMAVERA LA NATURA S’ESVERA. La primavera és la temporada clau de l’any. No debades el treball sencer d’un any depèn d’un bon començament primaveral. La lluna vella d’aquests dies fins dissabte, dia 22, no arribarà al quart minvant a les 12 hores i 29 minuts. Continuaran les pluges i els ruixats. Dissabte que ve serà el dia mundial de l’aigua. Aviat sentirem cantar les vinjolites, que tornen de la hivernada. A alguns indrets se les coneix com els «ocells berenadors». Torna el berenar dels horabaixes. Les oronelles o vinjolites són el símbol de la primavera, allò que identifica l’estació.

QUAN LA VINJOLITA NO VE PEL MARÇ, L’HIVERN ÉS LLARG. Es creu que si les vinjolites arriben aviat la primavera serà calorosa. Habiten normalment en estables, païsses o sostres de cases i llocs, a redós de la pluja i el vent. Any rere any cerquen el seu antic niu familiar, en forma de quart d’esfera i construït amb bolletes de fang. Mai ningú no podrà entendre la primavera sense aquests ocells vestits de negre que ens retornen el goig de la natura i anuncien el bon temps. Primavera i vinjolites són paraules unides per l’esperança d’una meteorologia favorable.

DE SANT JOSEP ENLLÀ, POSA PATATES A SEMBRAR. Avui arriba el II diumenge de Quaresma i demà dilluns és Sant Patrici, patró d’Irlanda. Dimecres, dia 19, el calendari arriba a Sant Josep, patró dels fusters, pares de família, mecànics, administradors, ciclistes. obrers i treballadors en general. També és el Dia mundial del treball social. La terra mostrarà aviat els seus primers fruits. Arriben dies de molt treball.