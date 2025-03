En Mallorca piden a los turistas que «no vengáis»

Todo se mueve en una semana que nos trae la designación del médico Luis Navas Casals como nuevo miembro de la Sindicatura de Greuges, en sustitución de Pepa Gil; la sanción de 18.647 euros impuesta por el conseller Joan Pons Torres por los daños al hipogeo de s’Hort den Vigo; y los 500 pisos que cada año necesita Menorca para atender la acuciante demanda de nueva vivienda.

«No vengáis»

De Mallorca procede este titular: «Carta de siete entidades a los turistas: No vengáis, ya no somos hospitalarios».

Explica Alba González: «SOS Residents, Menys Turisme Més Vida, GOB, Gadma, Alternativa per Pollença, Brunzit y Amics de la Vall de Coanegra se han unido para hacer público un escrito en el que claman contra la saturación turística y le plantean al viajero que no venga y que entiendan porque los mallorquines dicen «basta».

Las entidades que suscriben esta carta alertan al turista de que «Mallorca no es el paraíso que os están vendiendo, la población local está enfadada y ya no somos hospitalarios porque están destruyendo la tierra que amamos y muchos residentes tienen que emigrar».

El párrafo final es el más duro y polémico: «Es hora de dar un paso al frente. Nuestros gobernantes no nos escuchan, es hora de pediros que no vengáis. No necesitamos más turistas; de hecho, sois la fuente de nuestro problema».

Beatriz Sánchez Socías firma en el libro de honor del Cercle d’Economia de Menorca junto a Francisco Tutzó.

La Transición

La profesora e historiadora Beatriz Sánchez Socías, que ha obtenido sobresaliente cum laude con la tesis doctoral titulada «La transición política a la democracia en Menorca y su influencia en la autonomía balear (1975-1983)» ha explicado a los socios del Cercle d’Economia de Menorca el contenido de este estudio.

Concluye la doctora Sánchez que «la trayectoria de la transición en Menorca se distinguió de las demás islas de Balears en sus orientaciones políticas y aspiraciones autonómicas». A través del Pacte del Toro, promovido por UCD-Menorca con el primer senador, Guillermo de Olives, que suscribieron las formaciones políticas de la Isla, Menorca impulsó y lideró el proceso autonómico de Balears.

«La voluntad que puso todo el elenco político menorquín para proteger los intereses de Menorca y preservar su identidad, dentro del conjunto insular, desembocó en una unidad de acción política que fue básica para conformar la autonomía de Balears», señala Beatriz Sánchez Socías.

Para demostrar que la idiosincrasia de Menorca determinó su itinerario en el Archipiélago durante la transición a la democracia en España, con influencia en el proceso autonómico del Archipiélago, son analizadas las características específicas que se dieron en Menorca después de la Guerra Civil y durante la dictadura franquista, para comprender la orientación de los menorquines frente al cambio político. También aborda la historiadora la movilización ciudadana, la cultura política, las expectativas, personajes, circunstancias y decisiones con que la población afrontó, en Menorca y en el archipiélago los referéndums y consultas electorales, desde 1976 hasta las primeras elecciones autonómicas de Balears, celebradas en 1983.

Frase de la semana

Escribe Joan Miquel Perpinyà en el diario «Ultima Hora»: Diputados de PSOE, Unidas Podemos y Més-Sumar han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Simplificación Administrativa aprobada en el Parlament con los votos de PP y Vox. Les ha convencido el Fòrum de la Societat Civil, una pléyade de asociaciones ecologistas, vecinales, sindicatos, etc. próximas a la izquierda, principalmente a PSOE y Més. GOB, Amics de la Terra, OCB, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Palma, CCOO, Stei, etc. sirven de excusa para afirmar que la mayoría social está con ellos, algo que no admite discusión porque el pueblo son ellos, digan lo que digan las urnas. Pero por más larga que sea la lista de entidades contrarias a la Ley que llevan al Constitucional, se trata de PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos. Son minoría en el Parlament y por eso la Ley fue aprobada».

Este recurso suscita controversia política en el PSOE porque el Gobierno de Pedro Sánchez, que advirtió con presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, no consumó su amenaza. PSOE y Sumar, tras analizar el texto aprobado por el Parlament, optaron por no recurrir.

Un decreto similar, de simplifación administrativa, para eliminar trámites urbanísticos y medioambientales, que había aprobado la Junta de Andalucía, fue recurrido en el Constitucional por cincuenta senadores del PSOE. El tribunal avaló esta norma, pero anuló cuatro artículos.