Quaresma plujosa, collita abundosa

Ja és primavera encara que no ho sembli. Dijous passat va començar oficialment i diumenge que ve haurem de llevar una hora als nostres rellotges. El canvi d’hora ens retornarà l’horari d’estiu. Si pel març el temps torna variable i canvia de les pluges al sol, els canvis es produeixen amb molta rapidesa, amb gran perill per a la salut. Per molts motius, no només per les característiques càlides de les masses d’aire, sinó també per la durada més gran del dia, que ha anat creixent des del gener i ja supera les dotze hores. El sol escalfa amb més força.

PER LA MARE DE DÉU ENCARNADA, LA DARRERA GELADA. El març té tres-centes maneres distintes de comportar-se. Per això existeix la idea que la primavera és un període que passa aviat. Diuen que «no hi ha març sense neu, ni març sense Mare de Déu». Dimarts que ve, dia 25, serà l’Encarnació i sempre amb la possibilitat d’una davallada de la temperatura. No obstant això, la festivitat de l’Encarnació o Anunciació és citada al refranyer per dur la calor. Està a punt de produir-se l’arribada massiva dels aucells migratoris.

SI NO PODES PEL MARÇ, NO VEREMARÀS. Si teniu vinya, convendrà que no la descuideu gaire. No oblidem que les males herbes també creixen, devem per això controlar-les, el millor és arrencar-les com més aviat millor i no deixar que es desenvolupin. Dissabte que ve, dia 29, la lluna farà el girant amb la lluna Nova a les 11 hores i 58 minuts a Àries. S’espera temps ventós i també dissabte un eclipsi solar. La variabilitat d’aquest mes haurà anat bé a la majoria de les contrades illenques. Sembrarem mongetes, fesols, patates i moniatos. Les conilles que hagin complit deu mesos començaran els seus primers parts.

AMB L’AIGUA DE MARÇ, ORDIS I BLATS I FAVES A SACS. La setmana serà apropiada per fregar i untar les peces de formatge i llevar la floridura a sobrassades i botifarres. Arriba el temps per collir espàrecs, carxofes, pastanagó, xítxeros de bullir, enciam i colflori. Venen dies adequats per trasplantar, aclarir i afegir terra als ramellers. Aquesta setmana serà la millor per plantar esqueixos de romaní i sàlvia.