Menjareu plaques (solars)

El conjunt de tubs amb la boca segellada que sortien de la terra, com si fossin una nova planta que creix, li va recordar el missatge, «menjareu plaques» que penjava a la finestreta d’un tractor després de recórrer, enfora de la terra fèrtil, tota la pista folrada d’asfalt de la carretera general. Era l’any passat, participava en una manifestació, un clam de la gent del camp per a la reducció de la burocràcia a les explotacions i per a un preu just pels seus productes.

Al davant tenia el nou aliment anunciat que naixia dins la terra, el fruit de la nova llavor sembrada a moltes tanques de la petita illa on vivia, que està canviant el paisatge i donarà energia en lloc d’aliment. Feia temps que observava canvis al camp de Menorca, prop de la costa també; cada vegada veia més a prop el dia en què es despertaria i el territori que creia conèixer hauria deixat d’existir.