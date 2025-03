Mejoras para las personas ostomizadas en el termino de Mahón

A principios del presente mes nuestro Alcalde Hector Pons, me informaba que estaban a punto de finalizar las obras en un baño para personas ostomizadas en el Polideportivo municipal. Para un servidor era una buena noticia, ya que llevé bolsa después de operarme de un cáncer de colon y recordaba que cuando salía de mi hogar, lo prioritario era que si tenía necesidad de cambiármela, era que el baño estuviera en condiciones para poder hacerlo...

A más de una persona la palabra ostomizado, le puede sonar a chino, pero cuando entras en este mundo por haber sufrido una operación de cáncer de colón, en mi caso fue el año 2021, concretamente en el mes de Abril, así que mis 76 años, los celebré en el Hospital Mateo Orfila, no quiero ser reiterativo, pero si recordar que todos los sanitarios, se portaron conmigo profesionalmente y personalmente de dalt de tot.

Una preocupación importante, era que los bares y restaurantes los servicios estuvieran preparados por si tenías que cambiar la bolsa que llevaba pegada a mi cuerpo. La mayoría de veces no la encontramos. Si disponen de wc para los discapacitados ¡bravo!.

Como voluntario de la Isla del Rey, quiero informar a todos (incluye a todas) mis compañeros de viaje ostomizados, que tenemos dos servicios wc para discapacitados y ostomizados...además bien señalizados.

Vamos a la actualidad reciente, ya que el día 6 del presente mes, se puso a disposición de las personas, el baño para gente ostomizada, que ha consistido de un nuevo sanitario en este baño que se encuentra en la entrada de las instalaciones y supuesto una inversión de casi 6.000 euros...inversión muy necesaria. Estuvimos presentes el Señor Alcalde, los tenientes de alcaldía de Atención a las Personas y Deports y Juventud, Lorena Díaz, representante del Grupo de Ostomizados de Menorca y un servidor, vatuadell cent llamps, aunque no esté ostomizado, siempre me he preocupado desde el año 2021, que en la mayoría de sitios públicos deberían existir estos baños adaptados.

Actualmente en nuestro municipio ya tenemos baños con estas características, como el del casal de Gent Gran de Sant Climent, los dos mencionados de la Isla del Rey, en el aeropuerto y como no en el Mateu Orfila.

En el mercado de Sa Plaça, ya han comenzado las obras para instalar los baños en la planta principal (en la actualidad están en el sótano, muy incomodos), cuyo nuevo wc público, contará con un sanitario para ostomizados. La obra es a cargo de Sa Plaça y el Ayuntamiento aporta el aparato sanitario, con un coste aproximado de 3.000 euros.

También la nueva pista de atletismo, contará con un baño adaptado.

Si vivim, mes banys adaptats per ostomizats veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com