A l’abril el blat puja com un fil

El temps continua insegur i els almanacs populars diuen que l’hivern és immadur. La lluna nova ahir va fer el girant i fins dissabte que ve, dia 5, no arribarà al quart creixent a les 4 hores i 15 minuts de la matinada a Cranc. Sol calent. Aquest mateix dia serà Sant Vicenç Ferrer «que treia aigua amb un paner i no en vessava cap gota». És el patró del País Valencià, obrers de la construcció, llauners i lampistes. Diu el refrany que «per Sant Vicenç Ferrer, el vi al celler». S’esperen variacions meteorològiques. Ja hem entrat en la dinàmica primaveral de temps rarenc, sempre tan difícil de preveure.

SI TRONA D’ABRIL, VE BON ESTIU. Tot apunta a un mes d’abril molt mogut. Les temperatures seran inferiors a les normals amb qualque tempesta d’afegitó. Convé recordar que n'haurem de continuar parlant, perquè a aquesta primavera li queden moltes beates a confessar. Potser encara serem a temps a veure qualque gelada, que seria molt dolenta per als cultius. El mes d’abril demostra que la naturalesa i el camp adquireixen un paper protagonista. Enguany amb les precipitacions que s’han registrat la collita pareix estar més que assegurada.

SI L’EMPELT ÉS DE CORONA, A L'ABRIL TAMBÉ ES DONA. Divendres que ve, dia 4, és Sant Benet de Palerm. El temps que fa aquest dia és el que farà durant quaranta dies seguits. Això diuen. El paisatge anirà canviant per moments. Amb la lluna nova es poden fer empelts de corona que a l’abril solen donar bon resultat. Vendran dies adequats per empeltar tota casta d’arbres que no tiren la fulla, com els garrovers, oliveres, alzines, llimoneres i tarongers. Bon temps també per embotellar el vi novell.

ABRIL QUE TRONA, COLLITA BONA. Un altre refrany renouer. Malgrat escaure’s en plena primavera, el refranyer parla de l’abril amb molta duresa, ja que solen produir-se les últimes fredorades, prou intenses, que perjudiquen la salut i els conreus. L’abril és el mes que espiguen els sembrats i que es fa bona la collita. Amb el seu company el mes de maig, tenen la clau de tot l’any, i la collita serà bona o dolenta segons que el temps sigui propici o advers.