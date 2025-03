Actividad y parálisis portuaria

Siempre hemos manifestado que un puerto sin movimiento de buques, es un puerto sin vida, lo más normal es que repitan los mismos las travesías habituales, cosa muy necesaria para Menorca.

El pasado lunes 24 a las 8 horas, entraba a puerto el petrolero «Tinerfe», que nos abastece de gasolina, fuel, gasoil, etcétera, o sea, los combustibles necesarios para que nuestra Isla, pueda funcionar sin problemas diarios. Descargando toda la noche, en la Base Naval, zarpando a primera hora del martes…daba la sensación que con pocas horas había hecho el trabajo previsto.

Este pasado martes, arriba procedente de Barcelona, es vapor, como decíamos antaño, o sea, el buque «GNV Cristal», fletado por la compañía Transmed, estábamos desayunando y vemos como la barca del Práctico Portuario, retorna a la bocana del puerto, móvil en mano y a través de la aplicación All Vessels, no me informa de ningún barco que entre en la rada mahonesa...seguro que se trata de un buque de la Armada o Militar.

Efectivamente detrás de la barca del Práctico, vemos la silueta de un buque de color gris, seguro que es uno de la Armada...se trataba del nuevo buque «Carnota» de la Armada española que había entrado en servicio reciente.

En Marzo del pasado año 2024, leíamos: «El buque multipropósito «Carnota» (A 61) de la Armada española está en pleno proceso de navalización y alistamiento para su entrada en servicio en los próximos meses.

En este caso estamos ante un buque de segunda mano que estaba cumpliendo, hasta su adquisición, actividades de apoyo logístico a las plataformas petrolíferas de la compañía Shell, siendo adquirido por la Jefatura Logística de la Armada a la empresa noruega Atlantic Offshore, con la mediación de la sociedad española Navaleva SL.

Este navío dará, una vez en pleno servicio, múltiples capacidades, como apoyo logístico, colaboración en maniobras con otros buques de apoyo, remolque, así como las labores de vigilancia marítima en aguas nacionales. Además, estamos ante un medio con unos costes operativos muy económicos, a los que contribuye también que es manejado por una dotación de sólo 36 personas, entre oficiales, suboficiales y marinería.

Es un navío específicamente diseñado para operar en las difíciles aguas oceánicas del mar del Norte, tiene un desplazamiento de 2.295 toneladas brutas, 66,80 m de eslora, 16 m de manga, 5,40 m de puntal y 3,90 m de calado. Además, para tareas de transporte logístico cuenta con una cubierta de carga de 380 m2, en la que hay instaladas dos grúas, lo que facilita, entre otras funciones, su capacidad de carga/descarga. El nuevo navío, que anteriormente se había previsto denominar «Ferrol», ya que sustituye a un remolcador que llevaba dicho nombre, lleva el nombre de «Carnota» a petición del Ayuntamiento de la homónima localidad coruñesa. Con esta decisión, la Armada ha querido reconocer a los heroicos pobladores de la localidad costera, que prestaron con gran valor auxilio a la dotación de la fragata «Ariete» cuando naufragó frente a la Costa de la Muerte el 25 de febrero de 1966.» (sic).

La venida de este buque a la Estación Naval, era para transportar diverso material y a las 22 horas zarpó de nuestro puerto… Detrás también salió de la rada mahonesa el remolcador Roque S, nos extrañó ya que para entrar por la mañana no lo había acompañado. Vatuadell cent llamps, es que iba por el «Tinerfe», que se había quedado fuera del puerto, motivo, no había descargado la totalidad prevista de combustible. Entró el «Carnota», a la Estación Naval que era su casa, porque pertenece a la Armada Española y el «Tinerfe» es un «inquilino» de dicha estación desde Febrero del año 2010, que se nos informó que sería provisional, si comentarios, ya sabemos cuantos años duran las cosas provisionales…jjjjj

Este mismo martes entró el UME «Gubal Trader», el «Sirios Cement V», ses barcas de bou, o sea, las profesionales de arrastre.

El DiariMENORCA publicaba el 19.1.23: «Autoridad Portuaria de Balears ha comenzado las obras para llevar a cabo el traslado de la zona de que disponen los pescadores del puerto de Mahón para operar, depositar sus redes, acondicionarlas, además de otras tareas propias de su profesión, en el Moll de Ponent. El nuevo espacio, que desde hace unos días se está acondicionando, se encuentra justo al lado del edificio de Sa Llonja, donde los propios pescadores tienen sus almacenes…El traslado de la zona de trabajo de los pescadores profesionales permitirá liberar el espacio que actualmente ocupan, en la primera línea de mar, vallada y a pocos centímetros de sus propios barcos. De esta manera Autoridad Portuaria de Balears recuperará esta zona, que quedará libre para los peatones, de tal modo que en este punto concreto el paseo marítimo pasará a estar más ‘limpio', abierto y ancho.

En el punto del Moll de Ponent donde trabajan los pescadores, hay un estrecho paso para los peatones en esta zona concreta. Hace algunos años se podía pasar libremente entre las redes y los profesionales que trabajaban con ellas.» (sic).

Muchos habituales caminantes o corredores, del puerto de Mahón, nos preguntamos si la Autoridad Portuaria, desde hace mucho tiempo ha concluido con el trabajo que se comprometió y cumplió, en estos momentos ¿qué puñetas pasa que los pescadores profesionales no se trasladan a estas instalaciones y dejan libre donde siguen trabajando, para nosotros los peatones.?

Esperando la respuesta pertinente, si vivim coses veurem.

