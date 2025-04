Indulto para el puente construido en Rafal Rubí

Las izquierdas menorquinas -léase PSOE, PSM hoy Més, y Podemos- no cumplieron nunca lo que tantas veces habían anunciado, prometido y proclamado: derribar el puente que el Partido Popular había construido en la carretera general, en la zona de Rafal Rubí, durante el mandato de Santiago Tadeo (2011-2015).

Contaron, las izquierdas, con dos presidentas -Maite Salord y Susana Mora-, dos mandatos sucesivos, o sea, ocho años, desde 2015 a 2023 para llevar a cabo lo que habían prometido, pero no lo hicieron. ¿Qué sucedió?

Sencillamente, se amilanaron y acobardaron ante las advertencias de responsabilidades en sede judicial, contenciosos e indemnizaciones por el derribo de una obra pública, que había sido costeada por el Gobierno central y que contaba con los informes técnicos, jurídicos y medioambientales.

Mañana llega el ‘día D’ para el puente de Rafal Rubí: el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, junto con los consellers de Movilidad y Cultura, Juan Manuel Delgado y Joan Pons Torres, dará a conocer la sentencia absolutoria, que indultará la estructura construida hace diez años.

«AGROSILVOPASTORIL»

Hemos pasado -mayo 2023, a pocos días de las elecciones que perdieron las izquierdas, impidiendo la continuidad de Susana Mora en la presidencia del Consell- de «El Consell demolerá el puente de Rafal Rubí pese a tener la puntuación técnica más alta. Un informe del Consell admite que es la opción más segura y eficiente, pero hay que primar los criterios del nuevo PTI para preservar el paisaje agrosilvopastoril» a «El puente de Rafal Rubí es necesario para la seguridad viaria» (Adolfo Vilafranca, Es Diari» enero 2024).

En mayo de 2023, cuando la izquierda aún insistía, sin aliento y con la boca pequeña, en aquella demolición frustrada, el entonces candidato Vilafranca Florit, acompañado por Cristóbal Marqués y Jordi López Ravanals, no iba de rodeos ni circunloquios.

Afirmó, en la presentación del programa de gobierno del PP para este mandato 2023-2027 que el puente de Rafal Rubí sobrevivirá si el PP consigue el gobierno del Consell tras el 28-M. El hoy presidente se remitió a los informes técnicos del propio Consell: «aseguran que el puente es la solución más segura, más económica, de menor impacto ambiental y que la protección del paisaje cuenta con opciones sin demoler el puente».

A diferencia de la tripartita izquierda, que no pasó del enunciado a la materialización de sus intenciones, el PP cumplirá su compromiso, que consiste en salvar la estructura.

LA RAZÓN Y EL TIEMPO

En enero de 2024, al ser entrevistado el ya presidente Vilafranca por este rotativo «al final no habrá sido necesario demoler ningún puente del proyecto de la general contra el que hubo tantas movilizaciones», respondió: «el puente de la entrada a Alaior, los de Ferreries, el de la Argentina, el túnel de Sa Costa Nova…ya son cinco los que ha hecho la izquierda. ¿Y cuántos la derecha? No se ha tirado ninguno porque se ha demostrado que eran necesarios. No estábamos de acuerdo con que se politizara la candidatura de la Menorca Talayótica. No nos hicieron caso, pero el tiempo nos ha dado la razón».

Y en enero de este año, también en declaraciones a «Es Diari», Vilafranca ya avanzó que «hacia octubre de este año esperamos poner en marcha la finalización del puente de Rafal Rubí y también las obras del tramo de Talatí, que está más avanzado». Dicho lo dicho, registramos en el anuario de este año la fecha del 7 de abril en la que se dio a conocer la amnistía para el famoso puente, pagado con los impuestos de los menorquines, que había condenado la izquierda a la hoguera.

TODO POR ESCRIBIR

Será el diputado Pepe Mercadal Baquero quien relevará, en el congreso insular del 10 de mayo, a Susana Mora en la secretaría general del PSOE-Menorca.

Pepe Mercadal Baquero fue elegido diputado del PSOE en las generales de julio de 2023. Pepe/PSOE: ¿oximorón?

Pero no significa que sea, en 2027, el candidato a la presidencia del Consell. Ocurrirán muchas cosas. Entre ellas, aclarar qué ha ocurrido con Héctor Pons y por qué no ha presentado su candidatura a la secretaría general, a pesar de la notoria campaña que había llevado a cabo.

¿Desistió o le pidieron que abandonase? La quiniela sitúa ahora a la diputada Pilar Carbonero como candidata al Consell, Susana Mora y Llorenç Ferrer en la lista al Parlament, Ester Mascaró a la alcaldía de Ciutadella. Y Héctor que aspirará a la reelección en Maó. Esta todo por escribir y reescribir.