Abril banyat, de pa anirà carregat

L’ABRIL TREU L’ESPIGA A LLUIR. Els refranys defineixen encertadament el temps que transcorre. Ha tornat l’estabilitat meteorològica. A partir de diumenge que ve, dia 13, el Ram, la lluna se situarà en fase de lluna plena a les 2 hores i 22 minuts a Balança. Alguns ruixadets, fins a mitjan setmana. Demà és Sant Joan Baptista de La Salle, patró dels mestres i educadors, invocat per ajudar als nins que tarden a parlar. Va introduir una gran innovació: la lliçó era impartida en idioma vernacle, no en llatí. En aquest temps es poden sembrar patata tardana, carabassa i carabassó, ceba, porros i mongetes.

PRIMAVERA ARRIBADA, OVELLA ESQUILADA. Ja es poden tondre les ovelles, tal com assegura el refrany. Dia rere dia, les pastures tendres faran el miracle. Convendrà aclarir els planters d’albergínies i tomàtigues perquè no adquireixin major vigor. En aquesta època els formatges tenen gran qualitat. Fins a mitjan mes d’abril, pastanagues i xirivies volen cavat a fons, a més d’aigua i llacor. Les lletugues, a qualsevol temps n’hi pot haver, si cada mes s’hi tira llavor entre les altres hortalisses. Som en el temps de sembrar i trasplantar les plantes anuals.

DESPRÉS DE MORT NI VINYA NI HORT. A l’hort encara podreu fer espinacs i colfloris i produir bona hortalissa. Si teniu saó podreu sembrar blat de les Índies, espinacs, tomàtigues i mongetes tendres. Han brotat les fulles de les figueres i es pot sentir el seu perfum. Al camp floreixen els fruiters a les totes. Convé trasplantar durant la setmana els bellveures i podau els rosers i altres plantes de jardí per l’estil. El paisatge va canviant per moments. Enguany hi ha una gran floració d’albons. Els pagesos identifiquen aquest fet amb una futura bona collita de blat que ja llueix les espigues.

A L’ABRIL CADA GOTA VAL PER MIL. La lluna creixent marca l’inici d’una gran activitat als horts: comença la sembra de cols. Vindran els millors moments per plantar esqueixos de romaní, sàlvia, farigola o timó i llavors d’anís, comí, menta, herba-sana, julivert i orenga. Són herbes que convé sempre tenir-les a prop si decidiu fer un bon aguiat. Convé recordar que ha arribat el bon temps per plantar bledes, endívies, síndries i melons. Arriben dies apropiats igualment per sembrar ciurons i pebres.