Passió per fer viure el camp

Hi ha feines, esforços, sacrificis, que són impossibles d’assumir si no hi ha passió. Instal·lar-se en la rutina asèptica i desmotivada és incompatible amb el desenvolupament de treballs que demanden una dedicació absoluta, moltes renúncies i no mirar el rellotge. De la passió de la gent del camp de Menorca per la seva feina fins ara no en teníem cap dubte. No fa falta ser massa viu per intuir la ingent càrrega d’obligacions i maldecaps que suposa posar-se al capdavant d’una explotació agrària. El principal estímul per poder-ho fer és la passió. I quina més significativa demostració de passió que posar-se l’objecte dels seus esforços dibuixat de forma permanent a la pell, a la pell que els pagesos es deixen en hores de sol, fred, vent i pluja per tirar endavant. Les ajudes públiques són molt importants. La passió és vital.