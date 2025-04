Setmana Santa per l’abril fa l’any gentil

Recomana el refrany: «no facem Pasqua abans de Rams». Avui, Diumenge del Ram, comença la Setmana Santa amb una lluna plena que haurà estat a les 02 hores i 22 minuts de la nit a Balança. Recorda la dita que «d’abrils, pocs de bons» i així l’haurem de continuar. Enguany deu ser un d’aquests «pocs». L’abril és un dels mesos més crítics per a l’agricultura; sol esser poc plujós, i les seves aigües són molt profitoses. La meteorologia tendrà caràcter primaveral amb dies de ruixats i pluges de fang al principi i dies festius que seran propis de platja. L’abril sap tornar enrere i ho ha provat de fer moltes vegades.

VEDELL I ANYELL PER L’ABRIL HI DEIXEN LA PELL. La setmana tendrà molts de dies sants, però de santoral escàs i poc conegut. Dimarts és Santa Anastàsia, patrona dels censors i dimecres, dia 16, Santa Engràcia, protectora de les bones cuineres i a la qual se li atribueix la potestat de curar el mal de cap. Hauríeu de llevar tots els brots inútils dels fruiters de pinyol. Bon moment per a fertilitzar les pomeres, pereres i albercoquers.

PER L’ABRIL, ESPIGUES MIL. Sembla que tendrem aviat l’estiuet de les liles. S’esperen ruixats fins devers Sant Marc. Així que continuarà, molts dies, la inestabilitat. El blat creix i grana i aviat mostrarà ufanós les seves espigues que tal com assegura la dita. Durant la lluna plena es podran plantar bledes, endívies, síndries i melons. És l’època de treure els cossiols dels hivernacles. Arribaran dies apropiats, igualment, per a sembrar ciurons, pebres i tomàtigues. A l’hort podreu encara fer espinacs i colfloris.

2 EL DIVENDRES SANT S’HA DE COLLIR EL TIMÓ. Molts de conradors estan en la creença que ploure dins la Setmana Santa és dolent pels sembrats i pels arbres. La present lluna serà bona per sembrar patata tardana. Convenient també per sembrar porro i enciam. S’ha de vigilar el reg, ja que és possible que faci dies de calor. Es poden sembrar o trasplantar moltes hortalisses diferents. Farem les darreres collites de cultius d’hivern com la col o les faves. Aquesta setmana serà bona per embotellar la mistela de la darrera fornada.