El Pacte per la Sostenibilitat iba en serio

Quienes se tomaron a pitorreo, pretendieron denostar e incluso abandonaron las comisiones de trabajo para redactar el Pacte Social i Política per a la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears que promueve la presidenta Marga Prohens, ahora se encuentran sobre la mesa con un documento de 362 páginas que se titula Bases de l’Agenda de la Transició a Balears.

El catedrático de Economía Aplicada de la UIB y director de la Fundació Impulsa, Antoni Riera Font, coordina los trabajos para definir los objetivos y actuaciones a realizar a partir de las propuestas recabadas a 144 entidades de las Islas.

El doctor Riera, atento observador y buen conocedor de la realidad y las singularidades socioeconómicas menorquinas, ha explicado en el Cercle d’Economia de Menorca el proceso seguido para transitar de forma acertada y eficaz hacia la sostenibilidad de Balears. Esta metamorfosis, que ya no se puede demorar y que debía haberse afrontado mucho antes, es una necesidad estructural y también una oportunidad estratégica para conseguir escenarios de mayor prosperidad y productividad con la diversificación de la economía.

Trabajo polifónico

Varias entidades de Menorca han sido consultadas y han participado en la redacción de estas bases. Queda trabajo por hacer, pero el punto de partida es acertado, con una polifonía de planteamientos cuyos acordes armoniza Antoni Riera.

Toda la transición en Balears, que afecta todas la actividades, instituciones, empresas y ciudadanos, pivota sobre el sistema turístico regional al ser el mejor vehículo. Los ejes sobre los que diseña este pacto que ha de trascender la actual legislatura, consisten en una economía resiliente y diversificada; una sociedad más justa y cohesionada; y un territorio preservado y regenerado.

Y los cinco grandes objetivos se materializan en orientar el sistema turístico hacia su sostenibilidad, reducir las presiones ambientales y preservar los recursos naturales, mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población, desarrollar la gobernanza y la participación ciudadana, y fortalecer la capacidad de adaptación de Balears a los retos globales.

Enero de 2023. Jordi López Ravanals, Misericordia Sugrañes y Adolfo Vilafranca. Foto: JOSEP BAGUR GOMILA.

¿Y en el PP?

La crónica anunciada de la proclamación del diputado Pepe Mercadal Baquero como sucesor de Susana Mora en la secretaría general del PSOE-Menorca no implica que deba ser el candidato a la presidencia del Consell.

Es un debate que ahora mismo no forma parte del calendario, a corto y medio plazo, de decisiones para los socialistas menorquines con más preguntas sin respuesta en su hoja de ruta. El congreso insular que el 10 de mayo celebrará la federación Socialista de Menorca no despejará esta duda, que se sigue soslayando. Pepe Mercadal no se postula para el Consell, mientras circulan los nombres de Héctor Pons y Pilar Carbonero.

¿Y en el PP-Menorca? También hay muchas cuestiones que no han sido planteadas ni resueltas. Primer interrogante: ¿cerrará Misericordia Sugrañes en el próximo congreso su etapa al frente de la ejecutiva insular? La exalcaldesa de Alaior, hoy diputada del Parlament con puesto en la mesa de la Cámara autonómica y una larga trayectoria en la política de Menorca, elude pronunciarse. Enigmática, prefiere no saber ni contestar.

Segunda cuestión sin contestación: ¿aceptará Adolfo Vilafranca relevar a Sugrañes y presentará su candidatura para acceder a la presidencia del PP menorquín?, porque en las filas populares no se cuestiona que el hoy presidente del Consell aspirará, en 2027, a un segundo mandato en la institución. Pero ello no significa, mutatis mutandis, que vaya a ser, automáticamente, el próximo presidente de la formación en Menorca.

Y otras grandes preguntas sin contestación: ¿seguirá el senador Cristóbal Marqués, el gran fontanero del PP insular, como secretario general? ¿Unirá su suerte a la de Misericordia Sugrañes?, y, finalmente, ¿condiciona Vilafranca su hipotética candidatura a la presidencia del PP a la continuidad de Cristóbal Marqués en la secretaria general o bien apuesta por un cambio?

Más madera: ¿qué papel desempeñará el diputado autonómico Jordi López Ravanals en el próximo congreso del PP?, ¿repetirá en la candidatura al Parlament en 2027? y ¿tiene intención el exsenador de optar a la secretaría general para suceder al senador Marqués Palliser?

Es un tetris con múltiples soluciones, pero solo una será la acertada para la cita de 2027. El congreso insular aún no ha sido convocado.