Merescut xubec a sa Plaça de Ciutadella

Hi ha molta gent que conserva el saludable costum de fer un xubec. Sol ser després de dinar, quan ja s’han vist les notícies al telediari, que solen ser tan dolentes que dormir no és gens bo de fer. Un pot també tancar els ulls per intentar no veure tot el que passa al voltant. O també es pot gaudir d’un merescut xubec per la feina ben feta, per anys de compromís amb persones de països que pateixen la fam, el terrorisme o les guerres. D’açò en sap prou el doctor Castell. Poder fer un xubec a una cadira coca-rossa a sa Plaça de la Llibertat de Ciutadella és un autèntic privilegi. Un espai tan viu com aquest i que permet tancar els ulls una estoneta és un patrimoni que convé conservar.