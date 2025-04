El último verano de Pavese

El 27 de agosto de 1950 el escritor y poeta italiano Cesare Pavese se suicidaba en la habitación número 49 del hotel Roma de Turín. Dejaba allí para la posterioridad su diario El oficio de vivir y una nota manuscrita de disculpa en uno de sus libros favoritos. Pavese tenía solo 41 años, aunque en las fotografías parece un hombre mucho más viejo.

Como ya hiciera en un libro anterior con Pier Paolo Pasolini, Pierre Adrian (1991), escritor francés residente en Roma, sigue los pasos del último verano de Pavese en Hotel Roma. Se trata de un libro que nos acerca a la figura del autor de La luna y las hogueras, a su soledad y a algunos de sus demonios internos.

La razón no solo era el morbo sino una amistad platónica. «Pavese -escribe Adrian- pasó a ser el escritor de mis treinta años porque yo ya no buscaba un maestro, sino un amigo que me hiciera compañía (…) Era el amigo querido que deja caer sus frasecitas como piedras que se nos meten en el zapato».

Con la compañía de «El oficio de vivir» y una «chica de piel morena» el autor viajó a Turín y el Piamonte para seguir el rastro de los últimos días del suicida. En ocasiones puntuales, su periplo por las porticadas calles turinesas se desvía de Pavese y toma otros derroteros para hablarnos, por ejemplo, del accidente que sufrieron los futbolistas del equipo de fútbol del Torino en 1949.

En sus pesquisas y pese a los años transcurridos, el autor de El hotel Roma trata de encontrar a gente que hubiera podido tener algún contacto con el poeta italiano. Viaja además a Roma y a un remoto pueblo de la región de Reggio Calabria donde fue enviado al exilio por el régimen fascista.

«El suicidio de Pavese -afirma- había entrado a formar parte de la mitología de las muertes sensacionales. Lo tenía todo. Una habitación de hotel, un diario íntimo lleno de pistas, unas palabras de adiós a la vez espectaculares y triviales, escritas en la primera página de un libro amado».

Pese al trágico destino final del personaje biografiado, Adrian consigue que su libro no sea deprimente. Es un trabajo vital, muy melancólico pero interesante y vital.

Hotel Roma

Pierre Adrian

Traducción de Juan Manuel Salmerón Arjona

Tusquets editores

198 páginas