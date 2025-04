A Pasqua el joc i a Nadal el foc

Diumenge de Pasqua. És ben sabut que el nostre calendari modern es basa exclusivament en el cicle solar. No obstant això, encara hi ha algunes celebracions al nostre calendari, de caràcter exclusivament religiós, que per antiga tradició estan lligades al cicle lunar. Les fases lunars són incompatibles amb els cicles solars, per això aquestes celebracions mai cauen el mateix dia i es defineixen com a festes mòbils. La més important d’aquestes, que és el punt de referència per a tot el calendari litúrgic de l’Església catòlica, és la Pasqua.

ALTES O BAIXES, PER ABRIL LES PASQÜES. Enguany la lluna plena d’abans del començament de la primavera ha fet que tenguem una Pasqua molt tardana. Una Pasqua «alta». Aquest any, caient gairebé al límit superior. El 25 d’abril seria el màxim. De fet, demà dilluns, dia 21, Segona Festa, tendrem el quart minvant a les 03 hores i 35 minuts a Peixos. Pronòstic de temperatura suau i qualque brusquina poc important durant la setmana. La diada de Sant Jordi és a punt d’arribar i el mes d’abril enfila la recta final. EL BON PAGÈS PER SANT JORDI JA SAP EL QUE FARÀ L’ORDI. Dimecres, dia 23, serem a Sant Jordi i les espigues del blat fan el seu camí i estan ben crescudes. Els cereals estan en ple desenvolupament. Tendrem temps estirat i variable. Val més que sigui així perquè l’abril que abrileja, produeix una primavera que fueteja, és a dir, que actua de forma violenta. En aquest temps antigament es feia el pronòstic de la collita agrícola i això ho recollien els almanacs tradicionals. VUIT DIES ENÇÀ, VUIT DIES ENLLÀ, LA PLUJA DE SANT MARC NO POT FALLAR. S’han pogut sentir els trons primaverals de dies enrere i ja se sap que «abril tronat, bon any assegurat». Ara veurem, per què no es pot dir blat fins que estigui dins el sac i encara ben fermat. A les terres calentes es poden sembrar els melons. Podem fer alguns solcs de tomatigueres i carabasseres. S’apropa Sant Marc, patró dels ruixats i dels cavalls que serà el divendres dia 25, i no pot faltar una bona caragolada. A França diuen que si per Sant Marc cau aigua, hi haurà poca fruita.