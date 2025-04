El tándem Palliser-Riera en Es Mercadal

Cuando se aproxima el ecuador del mandato, la Entesa des Mercadal y el Partido Popular ponen las bases para encarar el segundo tramo que les conduce a las elecciones municipales que se celebrarán en 2027.

El acuerdo alcanzado por ambas formaciones en junio de 2023 desplazó al PSOE a la oposición, con gran cabreo y enfado de Jesús Gomila, que ya se veía con la vara de alcalde en la mano. Aún no ha digerido el candidato socialista a la alcaldía aquella operación, ejecutada con tanta discreción como eficacia por quien es el primer edil de Es Mercadal, Joan Palliser, el senador Cristóbal Marqués y Richard Riera, que supo trabar los mimbres del pacto.

Naturalmente, los estados mayores de la Entesa -en Més se escucharon algunos suspiros, pero, oiga, una alcaldía es una alcaldía- y del PP dieron el visto bueno a la operación, diseñada desde Fornells. El día de la constitución de los nuevos ayuntamientos cayó como jarro de agua fría en el PSOE al constatar como perdía también la alcaldía de Ciutadella. Pero la moción de censura de julio de 2024 registrada contra Juana Mari Pons Torres llevó en volandas a Llorenç Ferrer al despacho de primer edil en el municipio de poniente.

En Es Mercadal pedalea con fuerza y agilidad el tándem integrado por el alcalde Joan Palliser y el concejal Richard Riera, que ahora -tras la marcha anunciada de Jessica Hidalgo- asume la coordinación de los proyectos estratégicos en sintonía con Palliser. Y también ejercerá las competencias de Policía y Protección Civil. Una nueva etapa que confirma la solidez del acuerdo Entesa-PP.

«MAL SI CORNES...»

El decreto ley de vivienda redactado por el Govern Prohens, que PP y Vox han convalidado en el Parlament, posibilita que los municipios de Balears con una población superior a los 20.000 habitantes -Maó y Ciutadella en Menorca- destinen suelos rústicos que lindan con las áreas urbanas que ya cuentan con servicios y están consolidadas a la construcción de nuevos pisos.

El conseller José Luis Mateo ha logrado convalidar en el Parlament el decreto de vivienda del Govern.

Pero el PSOE, en su oposición del ‘mal si cornes, mal si no cornes’ basada en el ‘no a todo’, proclama, con tanto atrevimiento como precipitación, que estas viviendas no irán destinadas a los residentes y tampoco serán asequibles. Pepe Mercadal Baquero, secretario general electo de los socialistas menorquines, dixit.

El fervoroso nuevo líder del PSOE menorquín ha descubierto que los nuevos pisos que se construyan... se venderán a precio de mercado. La posición del partido de Pedro Sánchez en la Isla se resume, gráficamente, en que vamos mal si no se edifica vivienda porque no se hace nada y también vamos mal si se construye. Pero los precios seguirán aumentando si no se incrementa la oferta.

LOS URBANIZABLES

La gran emergencia habitacional -viviendas dignas a precios asequibles, un terrible oxímoron en Balears- apremia a agilizar y facilitar la construcción de pisos. Los cascos urbanos contaban con urbanizables no programados para desarrollar los terrenos que dan continuidad a la trama edificada de las poblaciones del Archipiélago.

El decreto 9/2020 del Govern Armengol reclasificó como rústicos estos terrenos que ahora se podrán volver a desarrollar. Desde el respeto a la autonomía municipal, corresponde a cada ayuntamiento decidir si acepta esta oportunidad que les abre el decreto ley. Es una posibilidad que Prohens recupera. Los alcaldes y sus equipos de gobierno decidirán y gestionarán.

Una medida de esta naturaleza no debe ser rechazada sin más porque forma parte de las respuestas posibles a la falta y la acuciante y enorme demanda de vivienda en Balears.

FRASE DE LA SEMANA

Escribe el abogado y analista político Marc González sobre el problema de la vivienda y este decreto ley al que ha dado luz verde el Parlament:

«Ahora resulta que las áreas de transición de los grandes municipios -algunos de ellos, gobernados por la izquierda- no son precisamente eso, zonas en las que, en su día, se prevé desarrollar el crecimiento de las ciudades.

Si a los socialistas no les gustan las áreas de transición, lo tienen fácil, puesto que tienen la plena competencia para modificar a la baja el planeamiento municipal de ciudades como Inca, Manacor o Maó. Eso sí, primero que miren las propuestas que el Govern del finado Francesc Antich hizo al respecto, porque a lo mejor resulta que Prohens no ha hecho más que recuperar el planteamiento que ya hizo el conseller socialista de vivienda, Jaume Carbonero, cuatro legislaturas atrás». Fin de la cita.