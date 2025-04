El éxito de los crápulas

¿Son los inmorales y los crápulas los que tienen más posibilidades de triunfar en la vida? Más de cien años antes de que Donald Trump ascendiera a la presidencia de los Estados Unidos, Guy de Maupassant ya proponía en Buen Amigo (Bel-Ami) la historia de un arribista que consigue todo lo que se propone seduciendo y manipulando a los demás.

El protagonista de la novela es Georges Duroy, un joven y atractivo suboficial que acaba de volver de servir en Argelia, vaga por París con solo tres francos y cuarenta céntimos al bolsillo.

Mientras piensa si cenarás dos veces y no almorzará o almorzará dos veces y no cenará, que es lo único que puede permitirse con el dinero que tiene con su trabajo de humilde empleado en una compañía de ferrocarriles, se encuentra casualmente con un compañero del ejército, ahora redactor político de un diario influyente. Su amigo le invita y le abre las puertas del mundo del periodismo.

A pesar de su origen humilde y no tener ningún tipo de formación, su trabajo en la prensa es el punto de partida del ascenso social imparable de Duroy, marcado por la seducción, la hipocresía y la falta de principios morales.

Maupassant, que había trabajado en varios periódicos franceses, ridiculiza el periodismo de la época. A los periodistas los pinta como unos vagos y cínicos que se inventan las noticias y a los propietarios de los diarios como unos corruptos que se aprovechan de su poder para hacer grandes negocios.

Cuando a un principiante Duroy le encargan ir a entrevistar a unos nobles de China y de Persia en compañía de un veterano. Éste le da el siguiente consejo: «¡Es usted todavía un ingenuo! ¿Así que cree que voy a ir a preguntarles a ese chino y a es indio que opinan de Inglaterra? Como si no supiera ya mejor que ellos lo que tienen que pensar para los lectores de La Vie Française. Chinos de esos, y persas, nidos, chilenos, japoneses y demás, ya he entrevistado a quinientos. En mi opinión contestan todos lo mismo. Me basta con volver a coger el artículo que escribí sobre el anterior y copiarlo al pie de la letra».

Publicado por primera vez en 1885 en forma de folletín por entregas, Buen amigo ha sido adaptado al cine en diez ocasiones (la última en 2012), siete veces en la televisión y una al teatro. Una prueba de que los sinvergüenzas siempre interesan a la gente.

Buen Amigo (Bel-Ami)

Guy De Maupassant

Traducción de María Teresa Gallego Urrutia

Editorial Alba

436 páginas