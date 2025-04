Romer amb pa sec al sarró, no té perdó

Avui és el Diumenge de l’Àngel, dia de llarguíssima tradició i d’oci en el calendari. Acaba una setmana de pancaritats, que són una senya d’alegria i signes actualitzats dels ritus tradicionals que se celebraven per afavorir la germinació de les llavors del blat, xeixa, ordi, civada, etc. per tal d’aconseguir un any de bona collita. Les romeries que encara es conserven, han perdut popularitat entre la gent, De fet a Menorca són absents. Segurament abans eren una demostració del cicle vital de la natura. A la vuitada de Pasqua és tradició visitar oratoris, ermites o el camp. Aquest dia es menjaven les darreres panades, crespells i rubiols. El girant de la lluna nova d’avui serà a les 21 hores i 31 minuts a Taure.

NO ÉS CASA HONRADA, SI NO DONEN LA FORMATJADA. Sortir al camp per celebrar pancaritats és molt antic i el seu origen fa referència al dia de caritat que es feia sempre a indrets emblemàtics. El Diumenge de l’Àngel obri les portes a una nova temporada. Al mes d’abril només li queden dues afaitades. Segons els almanacs que hem consultat, s’espera temps variable, amb temperatures que es mantindran a la baixa amb qualque tempesta d’afegitó. Convé recordar que «si trona d’abril, ve bon estiu». Els darrers dies del mes, sembrau mongetes primerenques. Netegeu els brots dels empelts als fruiters. Patates a les terres més seques i, a finals de mes, a les terres més profundes. ABRIL I MAIG COMPONEN TOTS ELS SEMBRATS. Dijous arribarà el maig amb la Festa del Treball. Començarà el cinquè mes de l’any amb un sant bastant desconegut, Sant Orient, patró dels caminants. Antigament, aquest dia es beneïen els camps, tot demanant una bona collita. Dissabte que ve, és la festa de la Creu, un dia adequat per sembrar bledes de Sant Felip, que els agricultors diuen que no s’espiguen fins a l’hivern. Els refranys del mes de maig resulten molt optimistes: «a bona hora venguis maig, el millor mes de tot l’any». S’han de sembrar porros i carabassons i collirem patates primerenques i pèsols. S’han de regar les cebes dues vegades per setmana. Se seguen les faves, que assecarem i estendrem les bajoques al sol.