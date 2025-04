Actos religiosos y procesiones de la Semana Santa mahonesa

Desde mi infancia he vivido la Semana Santa, con mucha devoción y expectación; recuerdo con nostalgia que con mi amigo Victoriano e.p.d., solíamos visitar las iglesias de Santa María y de Sant Josep, para ver montar los pertinentes pasos por los cofrades, antes de participar en las procesiones...La Soledad, El Santo Sepulcro y La Sang. En mi caso particular me apunté con 15 años, como cofrade de La Sang, de la iglesia de Sant Josep, si no recuerdo mal nos apuntamos juntos, Victoriano y un servidor; crecimos e hicimos de portadores en el mismo grupo por motivos de altura, en la parte delantera del paso, otro de los cuatro era Kiko Bosch, el cuarto no lo recuerdo...fuimos compañeros durante muchos años…después tomé la decisión de no ser portador y estuve varios años como responsable de los cofrades que llevaban las «forcas»; estos últimos tres años por motivos de salud ya no voy de cofrade, pero por supuesto sigo colaborando con mi cofradía, ya que Matías el Hermano Mayor, me encargó de cerrar la iglesia de Sant Josep, cuando todo el cortejo haya partido para las pertinentes procesiones y por supuesto cuando regresan tener abierta la Iglesia e instalada la cuña de madera, para facilitar la entrada del paso (agradezco la ayuda de un par de personas para instalarla y retirarla)…Mientras el cuerpo aguante seguiré de alta como cofrade colaborando en lo que pueda y pagando religiosamente las cuotas de mis familiares, para ayudar al mantenimiento de mi Cofradía. Vatuadell cent llamps, un ejemplo que me motiva es el trabajo altruista, del Hermano Mayor y su esposa, que durante todo el año están permanentemente involucrados y trabajando por y para nuestra Cofradía.

He asistido como espectador a todas las procesiones que ha habido en nuestra ciudad, empezando por la del Domingo de Ramos, que sale de la parroquia de San Francisco; el Lunes Santo la procesión de la Sentencia, desde la parroquia de Sant Antoni, que a través de varias calles llegó hasta la iglesia de Sant Josep, para realizar su estación de penitencia acto muy emotivo; el Jueves Santo la procesión del Silencio, saliendo a las 22,30 horas con su recorrido habitual, como dice su nombre tanto cofrades, como espectadores un silencio total; el Viernes Santo, la procesión del Entierro, saliendo desde la iglesia de Santa María, recorrido habitual hasta regresar a la Plaza de la Constitución, finalizando con el sermón de la Soledad y representar en la iglesia de Santa María el Santo Entierro; el Domingo de Pascua el tradicional Encuentro, desde la iglesia de Santa María. Comentado con mi amigo Kiko, que no tiene nada que ver como cofrade participar en las procesiones con tu cofradía, que como espectador, que ha sido mi experiencia de estos tres últimos años, recordábamos que en nuestra juventud había una persona, el señor Buils, que controlaba de paisano el recorrido desde el principio hasta el final, para que no se crearan distancias entre cofradías, entre otros menesteres…lo comento porque nos dimos cuenta los espectadores del Viernes Santo, que la cofradía de Centuriones de San Cornelio, que van detrás del Santo Sepulcro, precediendo a la Santísima Soledad entre las dos había una enorme distancia. También vemos que cada cofradía tiene su jefe, encargado de controlar el buen hacer de la misma. En los actos religiosos a los que he asistido, concretamente en la iglesia de Santa María, alguna vez, pocas, ha sonado algún teléfono móvil, seguramente su propietario se había olvidado de poner modo avión o apagarlo, lo que es imperdonable es que alguno de los asistentes, en plena celebración religiosa, se dedicara a mirarse el móvil…patético señores. Apreciado lector, me permitirás que haga referencia a la Banda de Cornetas y Tambores Virgen de Monte Toro, desde hace pocos años, acompañan el Domingo de Ramos y Viernes Santo, a la cofradía de La Sang; el Lunes Santo a la Hermandad de la Sentencia y el Domingo de Pascua, a Jesús Resucitado de la Parroquia de Sant Climent. Esta banda actualmente cuenta con 30 componentes, comprendidos entre los 12 y 60 años de edad. Se compone de trompetas, trombones (mi nieto Diego toca trombón), bombardinos, cornetas y percusión, además de auxiliares que portan el banderín e instrumentos de recambio. Su fundación fue el 2016, como banda de tambores y cornetas, pasándose a Agrupación Musical en el 2023. El repertorio actual consta de 15 composiciones el cual se va ampliando año tras año. Los ensayos tienen lugar de setiembre a mayo, habitualmente dos días por semana y en el polígono industrial de Sant Lluís. Me voy a despedir con tristeza, ya que el Santo Padre Francisco, ya no está con nosotros, hoy es el funeral en su recuerdo y seguro que lo seguirá desde el Cielo, estando a la diestra de Nuestro Señor. Si vivim coses veurem. José Barber Allés Mochilero josebarberalles@gmail.com