Netejar preus

T’inspira simpatia la gent que fa net, potser perquè et recorda la teva mare..., potser per les hores infinites que tu hi has dedicat o pel benestar que comporta endinsar-se en un espai aclarit.

Fer net sol ser una feina bastant desagraïda, sovint menyspreada i amb un resultat efímer. Va ser el diumenge de Pasqua de Resurrecció, caminaves amb l’alegria empeltada durant la Processó de l’Encontre, quan vas topar amb aquella jove que netejava l’aparador d’una cèntrica immobiliària; a l’acte vas imaginar que cada vegada que davallava la «racleta» netejavidres el preu dels immobles que hi havia anunciats al darrere, baixava. A cada passada, el moviment amb el pal per llevar brutícia i eixugar els vidres, ràpid, regular, de dalt a baix, feia canviar els guarismes dels cartells i les cases es venien cada vegada més barates. Curiosament va ser un pensament compartit i te va semblar que les dificultats dels menorquins per adquirir un immoble a Menorca són tan grans que el desig o somni de tenir una llar s’ha convertit en una al·lucinació col·lectiva.