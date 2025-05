Del parque Rubió i Tudurí y de los acantilados del puerto de Mahón

Una de las zonas verdes de más reciente creación de nuestra ciudad, se creó para rendir homenaje a la memoria del paisajista y arquitecto Nicolau Rubió i Tudurí.

Este maravilloso pulmón verde es un área didáctica que se creó para una exposición permanente de la flora autóctona menorquina; cuenta con una superficie de más de 10.000 m2 y está delimitada por el polígono industrial y un barrio dentro del ensanche de nuestra ciudad.

El parque carece de zona de columpios para los niños, pero a cambio es un lugar perfecto para realizar actividades relacionadas con la naturaleza y actividades de educación medioambiental.

Apreciado lector, no voy hablar del parque en sí, si no de su alrededor. Tenemos por costumbre con mi esposa, al mediodía tomar una copa de vino blanco y un servidor una caña de beer, si es posible una Damm; está semana cuando llegamos al bar de la plaza de la Biosfera, mi amigo E.G. que con su esposa estaban tomando su pertinente cerveza, en vez de saludarme como es habitual en él, vino a mi y me dijo, amigo José hoy voy a requerir tus servicios de mochilero, enseguida pensé que se trataba de la plaza de la Biosfera, ya que mas de un vecino, me ha comentado la dejadez y suciedad, que suele haber (he publicado varios artículos de la zona de la Urbanización de Malbuger, de su poca atención por parte de los de Dalt la Sala). No, me contestó, es de la zona del Parque Rubió, que hace unos días pasamos por una de las aceras de alrededor y es una verdadera vergüenza de la suciedad, baldosas peligrosas con posibilidad de caídas del peatón, etcétera...en vez de sacarte fotos, pensé que sería mejor que fueras a dar una vuelta.

Este martes por la mañana, mochila al canto y cap es Parc Rubió, coincidí con varias personas que paseaban con sus perros, todos con su correspondiente correa, una joven me saluda, le comento lo que estoy haciendo en la zona y en seguida me recomienda, que pase por la acera del otro lado, o sea, la que está enfrente del nuevo aparcamiento, para que vea las cacas que hay en la acera y pastereta que algún incívico propietario, que nos hace quedar mal a los que las recogemos y además tiramos agua cuando hacen pipi.

Una conocida mía, me comentó que no hace mucho le salió de dentro del parque una rata enorme, que la dejó temblando; varias baldosas colocadas para que tropecemos; los parterres de los árboles, deberían estar protegidos con rocas, piedras, o de un material, como los que hay en los parterres del puerto de Mahón. Las aceras sin limpiar de restos de los árboles o matas; detrás de las vallas metálicas, bolsas de plástico, briks, botellas de plástico, etcétera…Recorrí su interior, está bastante limpio y pocas plantas de la flora autóctona menorquina, supongo que aún no es el tiempo de florecer, digo yo.

Recomendamos a los responsables de Dalt la Sala, una acción permanente de mantenimiento de esta zona, que con el Freginal, son las dos únicas verdes, que tenemos en nuestra ciudad…la Plaza de la Explanada, antiguamente sí que era zona verde, menos mal que reciente han derribado las casetas, que no se tenían que construir en la vida…rectificar es de sabios.

El pasado 29 de Abril, es Diari MENORCA nos informaba: «que en la cala Es Canutells, había habido un derrumbe en el acantilado, dos rocas cayeron sobre un camino, ¿a quién corresponde retirarlas y afianzar la pared?. El caso de Es Canutells no es el único en el que, ante un desprendimiento y un problema de seguridad evidente, las administraciones no se ponen de acuerdo sobre la titularidad de los acantilados. El del puerto de Mahón lleva años generando diferentes momentos puntuales de peligro. El último se vivió a finales de 2024 cuando cayeron varias rocas sobre el Café Baixamar y fue necesaria una intervención de urgencia en el mismo punto ante el riesgo de nuevos derrumbes. Entonces el tema volvió a la actualidad, se habló de la inactividad del Consorcio del Acantilado del Puerto de Mahón desde 2009 y el Ayuntamiento anunció un estudio sobre toda la cornisa para determinar qué tramos son de titularidad municipal y cuáles deben ser atendidos por particulares. De momento no ha trascendido el resultado de dicho trabajo. Para la reactivación del Consorcio del Acantilado del Puerto de Mahón, creado en 2003, se reunieron el 5 de Febrero del presente año, las tres administraciones, autonómica, insular y municipal, han coincidido en la voluntad de trabajar desde el diálogo y la cooperación, tanto a nivel técnico como económico y político, pidiendo colaboración a la Autoridad Portuaria. Vatuadell cent llamps, han pasado tres meses y los hogares y los negocios sobre o bajo el acantilado, no tenemos ninguna información de las acciones que deberían haber empezado ya...como dice el refrán castellano: ni está ni se le espera.

Si vivim coses veurem.

José Barber Allés

Mochilero

