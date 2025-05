Un museu a l’aire lliure

Diuen que el turista de fora de temporada, arribat en avió, creuer o vaixell de línia, té un interès especial per gaudir de la natura.

Dimarts, dia plujós, entre setmana, en el període d’entreguerres que hi ha entre Setmana Santa i l’estiu, es podien veure visitants rodant per l’Albufera des Grau, epicentre de la Reserva de Biosfera i meravella natural, tot i no passar pel seu millor moment de salut hídrica.