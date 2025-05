Les gavines ja veuen els turistes a l’horitzó

Menorca és coneguda com l’illa més tranquil·la de les Balears, però aquesta és només una veritat a mitges, perquè quan comença la temporada turística aquest petit tros de terra enmig de la mar es converteix en el desig de milers de persones, que per uns dies volen fugir de les seves rutines per gaudir del seu particular paradís. L’arribada dels milers de forasters és esperada amb candeletes pels negocis que en depenen, però també amb molta prevenció per part dels que temen que les xifres actuals de visitants puguin portar al col·lapse els recursos i les infraestructures de l’Illa. De moment, les gavines de la foto gaudeixen de la calma, mentre observen a l’horitzó com els ferris plens de gent ja s’atraquen.