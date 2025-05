No sense la meva motxilla

Un turista vol anar ben equipat. No falta el telèfon mòbil i el seu carregador. Documentació en regla. Tal vegada aigua o similar per no deshidratar-se ni castigar els ronyons. S’intueix, en aquest temps variable, alguna peça de roba per no patir fred ni calor. Ulleres de sol, en alguns casos. Pot haver-hi, clar, variacions. Com variats són els dissenys de les motxilles que necessiten els que més s’aprovisionen.

Hi ha motxilles de fil prim i capacitat inferior, que sovint s’utilitzen com a element promocional. Motxilles més petitones i que s’ajusten al cos, adients per a esports a l’aire lliure. I també hi ha les clàssiques, més assimilables a les que duen els joves per anar a l’escola o a l’institut. Hi ha les creuades, les bosses de sempre que acostumen a dur les dones i, també, qui en té prou amb les butxaques. Diversitat plena.