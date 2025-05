A maig, vaig com vaig

La saviesa popular tracta el maig amb simpatia i el defineix com un mes de primavera ben asseguda i més segur que març i abril. Diuen que «fins al dotze de maig l’hivern no diu, me’n vaig». Si la meteorologia antiga no s’equivoca, a partir del 12 de maig l’hivern deixa d’existir (en aquest sentit els refranys no menten gaire) i ho podrem comprovar ben aviat. De fet, és el que normalment succeeix a les Illes a mitjan maig, pels volts de la festivitat de Sant Isidre Conrador, patró dels pagesos que se celebrarà el pròxim dijous, dia 15. La pluja després de Sant Isidre no sol ser ben rebuda.

MAIG, AIXÍ ME’N VAIG. En el mes de maig no cal canviar de vestit, perquè el canvi de temperatura no és encara gaire gran, tal com preveuen els refranys. Demà tendrem el girant de la lluna plena a les 18 hores i 56 minuts a Escorpí amb pronòstic de tempestes i ruixats que faran la transició de la primavera als dies calorosos. Convendrà anar pensant a treure del calaix tota la roba estiuenca. Aprofitau per treure la mel de maig, la més saborosa i plena de virtuts de totes les que hi ha.

NO HI POT HAVER DOS MAIGS EN UN ANY. Dimarts, dia 13, és Sant Pere Regalat, que tot el temps ha canviat. Precedeix en el calendari a la festivitat de Sant Maties, l’apòstol reserva. Diuen que per Sant Maties ja són llargs els dies. Concretament de catorze hores i mitja de durada. Arriben les primeres fruites de la temporada, albercocs i cireres, de gust saborós i fresc. També és temps dels nispros, dolços i agradables. Divendres, dia 16, és Sant Honorat, patró dels forners i dissabte arriba Sant Pasqual que protegeix als desmemoriats, que són molts i viuen tan confiats.

PEL MAIG, MURTA; I PEL SETEMBRE, FRUITA. Per fer una bona verdesca l’horta agraeix l’aigua. Feis l’adob de patateres amb nitrogenats i plantau bledes, síndries, qualque carabassa o carabassó, cogombres, apis, cebes i porros. Recomanaríem, igualment, la sembra d’enciam, colfloris i pastanaga. Aprofitau les fires de primavera per comprar picarols per a les ovelles. Al jardí, podeu trasplantar roses místiques i alfabegueres, que a l’estiu faran fugir els moscards.