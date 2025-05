Records de primavera

Les flors omplen els carrers de gairebé tots els pobles de l’Illa durant la primavera i abans que no arribi la calor de l’estiu. Quan es va posar en marxa podia crear alguns dubtes, com passa amb totes les bones idees, però l’ús de les flors per embellir i dinamitzar les poblacions s’ha consolidat. Perquè no és només que els ajuntaments escampin remells pels carrers, sinó que hi hagi una bona resposta de participació popular, de persones que s’animen a penjar testos i flors als enfronts particulars o comerços que fan servir la proposta per fer més atractius els mostradors. La imatge correspon a Alaior, on fins i tot els turistes s’enduen una fotografia de record al costat d’una de les obres florides, però també s’ha celebrat as Castell, la setmana passada as Mercadal i la primavera anirà donant vida a gairebé totes les poblacions menorquines.