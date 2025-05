Vacas que posan para la foto

Pocas cosas son tan auténticas en Menorca como las vacas. Ya no solo las frisonas, sino las de raza menorquina, que también han aprendido a posar para las fotos de los turistas. Son nuestras modelos. Si hacen ruta en coche por cualquier región de España no encontrarán un paisaje animado similar. Las vacas aquí están al alcance de la vista. Y basta parar el coche en el camino rural para convivir con algún ejemplar. Si no fuera porque los ganaderos, l’amos de lloc, se preocupan de que pasten con naturalidad, la Fundació Foment debería organizarse para repartirlas por el territorio. Lo que nos hace realmente diferentes son nuestras vacas. Somos la India de los bóvidos. No solo nos dan el sabroso queso, sino que son el eje sobre el que gira el modelo de esta Reserva de Biosfera.