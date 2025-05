L’humor de les postes de sol

No és la primera vegada que ho dic. Segurament no serà la darrera. Si hi ha un programa de televisió que valgui la pena mirar cada setmana és, sense cap mena de dubte, «Ilustres Ignorantes». El seu presentador, Javier Coronas, dedica cada espai a un gremi o col·lectiu, al qual diu admirar amb un percentatge variable d’ironia. Aquesta setmana els afortunats que van rebre la dedicatòria de Coronas van ser les persones que aplaudeixen quan es pon el sol. Entre altres arguments, Coronas va comentar que l’objecte de l’aplaudiment és una cosa d’allò més comuna, que passa cada dia sense excepció i sempre en el mateix indret, i que no s’imaginava un grup de pagesos treballant la terra a darrera hora del capvespre, aturant-se per aplaudir el comiat temporal de l’astre rei. L’humor és la millor manera de descriure el món.