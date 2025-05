Aigua de Santa Rita, acudeix sempre a la cita

Els pronòstics anuncien calor. La lluna, dimarts, dia 20, arribarà al quart minvant a les 13 hores i 50 minuts del migdia a Peixos. Dijous que ve el santoral passa per Santa Rita, patrona dels casos desesperats i dels treballadors de la carn i del peix. També és la patrona dels apicultors i dels funcionaris d’ajuntament. Endinsats dins la primavera, arribaran les jornades monòtones de matins encalmats. Convé tenir en compte que aquest és un mes bastant variable i tant poden aparèixer reculades fredes com avenços indubtables cap a l’estiu.

EN TEMPS DE CIRERES, TEMPS D'ESCORBALLS. L’augment del dia, en prop d’una hora i mitja influirà en l’aparició de la primera calor. Amb ham i amb xarxa, en aquest temps es pesca l’escorball que és peix de poca espina. En castellà en diuen corvina i és molt típic de la Mediterrània. De color negre i cap pla, en parla un refrany molt conegut, que el vincula també amb el temps de les cireres. S’han de vacunar els porcells i també podeu segar alfals i altres lleguminoses per a consumir en verd.

ANY DE CIRERES, POC BLAT A LES ERES. No hi haurà res millor que unes cireres fresquetes per passar l’estona. Les cireres maduren des d’ara fins a la darreria de juny. Per a conservar tot el seu gust, aquesta fruita, s’ha de refrescar un poc a la gelera. Considerades fruita de primera, sense cap dubte, les varietats més venudes són les forasteres que avui han fet perdre les varietats més antigues i tradicionals de les nostres contrades com la cascavella, la genovina, o la guinda, que precisament madura pel maig i se solia emprar per posar dins les botelles d’aiguardent d’herbes.

PEL MAIG, FLORS I TALENT, MIRA SI ÉS DIFERENT. És necessari ensofrar i sulfatar el pàmpol de la vinya i pel que fa als vins s’evitaran temperatures elevades als cellers, airejant-los, per fugir de les perilloses fermentacions secundàries. A les botes que s’hi hagi de posar el vi convendrà cremar-hi metxes de sofre. Els arbres verdegen arreu. És el mes de les flors i de les fruites primerenques, de la murta i les roses, i de les papallones que volen de fruita en fruita, o de flor en flor.