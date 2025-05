Qui no corre... Vola!

Aquesta instantània de la nostra fotògrafa, Gemma Andreu, al centre de Maó, pot semblar curiosa i, fins i tot, entranyable. Mensenes, amaga diverses realitats ocultes. Per una banda, és el reflex de la problemàtica que hi ha en les zones urbanes amb la proliferació de coloms. Aquell mal endèmic que les administracions locals intenten erradicar, lluitant contra aquells que ho perpetuen, arriscant-se a sanció, escampant miques perquè mengin les aus, tot generant brutor i problemes de salubritat en la via pública i en edificis pels excrements. Per altra banda, el colom demostra més rapidesa que ningú. Tot d’una (o pitjor, tal vegada al cap d’una estona) que el client se’n va, la criatura vola, intrèpida, per fer-se amb el botí: «Avui ja hem menjat, a veure si demà tenim la mateixa sort i el cambrer tarda un poquet». Un cambrer que, pot ser, com passa sovint, no doni abast amb tanta feina i reclami un company que el seu cap no es decideix a contractar.