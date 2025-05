Bellesa de maig, en un dia me'n vaig

Si plou per Sant Urbà, quaranta dies plourà i la secada s’ho menjarà

Avui és Sant Urbà i a més de patró dels vinaters, aquest sant protegeix els ramats que pasturen i els estudiants que fan els deures a casa seva. Aquest dia acabava la primera lloga dels treballadors del camp. Ploure no deu ser convenient, perquè «aigua per Sant Urbà, lleva vi i no dona pa». En l’edat mitjana ja era invocat contra les tempestes i l’embriaguesa. El girant de la lluna nova començarà, dimarts dia 27, a les 5 hores i 2 minuts de la matinada a Bessons. Retornaran els dies de calor i el temps dominant farà un pas gros cap a l’estiu.