Pasos de cebra invisibles

Esta sección de los sábados, provoca que muchos de los lectores d´EsDiari contacten conmigo para recomendar/denunciar, alguna situación irregular de nuestros municipios, especialmente el mahonés. Por supuesto escojo alguno de los temas que pueden ser motivo de artículo mochilero o remitir las fotos a la sección «buzonlector» de nuestro Diari MENORCA.

El pasado mes de Abril, se puso en contacto conmigo J.P.S. lector habitual, para quejarse de una zona que une nuestra ciudad y el polígono industrial, por la falta de pintura de los pasos de peatones, carencia en algunos sitios que serían necesarios y muchas aceras intransitables para los peatones...a pesar de las fotos adjuntas, quedamos para una excursión en la zona del Parc Rubió.

No vamos a detallar algún paso de peatones con necesidad de repintado, ya que la mayoría están faltos de pintura blanca.

Sería necesario uno para cruzar la calzada de Can Palliser, hacía Neumáticos Canadá, otro desde esta empresa con dirección al Diari, en la avenida Cap de Cavalleria, ya que es una calzada con mucha circulación de coches y motos.

Cruzamos de esta avenida, hacia el Polideportivo, entre las dos calzadas hay un aparcamiento que normalmente es difícil encontrar sitio para aparcar...No tiene paso de peatones para acceder al mismo, es necesario darte una buena vuelta, para llegar a él.

Aceras deterioradas en este pequeño recorrido, ya que solo nos adentramos en Poima 1ª fase, no mencionamos los hierbajos, ya que se han convertido en una imagen perenne en todas las fases, desde la uno hasta la cuarta…

Regresamos al lugar de partida, nos adentramos en el Park Rubió, que tiene un servicio WC, porque un servidor tenía necesidad de hacer pi-pi, vatuadell cent llamps, estaba cerrado fuera de servicio...alternativa, entrar en Can Palliser y acceder a sus wc para clientes, con educación pedí permiso para usarlo, dando las gracias a la persona de la plantilla de esta empresa...Es muy agradable encontrar personal buen profesional y atenderte con una sonrisa en su cara, también lo agradecemos cuando vamos a un bar o restaurante, no quiero poner nombres de establecimientos de hostelería, para no herir susceptibilidades, apreciado lector tú me entiendes.

J.P.S. me comenta que destacaría que los desagües están sucios, falta de limpieza, el asfalto hay muchos socavones, cuando llueve hay numerosos charcos... nosotros hicimos el recorrido corto porque si un día hacemos todo el recorrido seguro que nos llevaríamos muchas sorpresas. Si tenemos salud y ganas «nosotros seguiremos», recordando la frase de Felipito Tacatúm.

Si vivim es polígono industrial arreglat veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com