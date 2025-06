El juny formós és abundós

Comença el sisè mes de l’any, un període de moltes festes, que constitueix per ell mateix tot un cicle de manifestacions populars. L’estiu ja treu el nas i aquesta serà la nota predominant de la setmana. El pas, en poc temps, de les temperatures més moderades a la calor aclaparadora i poc suportable serà un fet. Dimarts que ve, dia 3, a les 05 hores i 41 minuts del matí la lluna se situarà en fase de quart creixent. Quan arriba el final de la primavera, la gent creu que el temps torna boig, i no debades els canvis són habituals en tots els sentits.

EL SOL DE JUNY, ESTALVIA LLUM. L’aigua de juny, sobretot si és primerenca, molts mals arrenca i convé recordar que els refranys aconsellen no abandonar la roba d'abrigar fins al quaranta de maig. La gent no relaciona la primavera amb els ruixats i el calabruix. Les temperatures ja seran prou altes i podrem vestir roba d’estiu. El juny també és molt lluminós. Podrem empeltar d’escutet els arbres d’escorça gruixada. Per exemple, tarongers i oliveres. Tal dia com avui, tradicionalment, era considerat com el primer dia de l’estiu.

BON SOL PEL PRIMER DE JUNY, ANY DE LLEGUM. Convendrà regar els arbres, si els heu trasplantats recentment. S’han d’arrabassar les patates i les cebes. S’esquitxen les vinyes i es reguen els tarongers i caquiers. És hora de segar, si encara no ho heu fet. Demà és Sant Elm, patró dels mariners, que protegeix dels perills de la mar i del mal de panxa. Dijous, dia 5, serà Sant Bonifaci, patró dels cervesers. Serà el dia internacional contra la pesca il·legal. La millor recomanació per aquest dia és realitzar tota classe de labors de tala i neteja a la garriga.

ELS BANYS DE SANT NORBERT INUNDEN TOTA LA TERRA. Aquest se celebra divendres, dia 6. Es mengen els primers albercocs que enguany estat tots clivellats per la pluja. Convendrà llaurar i entrecavar les cebes i posar canyes a les tomatigueres perquè s’enfilin. Les regarem dues vegades per setmana. Al camp, és bon temps per donar una rella als melons i a les síndries. Així es conservarà la saó del sòl. Podrem trasplantar hortalisses d’estiu com tomatigueres i prebers.