Central de Endesa del puerto de Mahón, un corazón eléctrico de Menorca

Desde mi infancia el puerto de Mahón, siempre me ha fascinado y recuerdo qué con mi padre, los sábados por la tarde solíamos pasear por la ribera desde Cala Figuera hasta el Paseo de la Alameda, s´Hort Nou. Una de las paradas era la fábrica de gas y la otra en la Eléctrica Mahonesa, ya que mi padre conocía muchos de los operarios de las dos fábricas...Vatuadell cent llamps, en la de gas me molestaba enormemente el olor que desprendía, pero me encantaba entrar en la que fabricaba electricidad, por el gran tamaño de los motores.