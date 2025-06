Per Pentecosta, el formatge fa crosta

Avui arriba el Diumenge de Pentecosta, i demà, dia 9, el Dilluns de Pentecosta. Coneguda també com a Pasqua Granada, Pentecostes o també Cinquagesma. És la solemnitat cristiana que commemora els cinquanta dies de la Pasqua de Resurrecció. Esdevé el punt final del període de Pasqua. Acabam una setmana de temps típic d'estiu. Per cert, s’ha pogut veure com el juny encara fa coses rares. Gairebé tots els almanacs consultats preveuen un juny estrany, amb algunes pertorbacions passatgeres i pujada de la temperatura.

SANT MEDARD TORNA QUARANTA DIES MÉS TARD. Avui, el calendari ens duu un bon home del temps: Sant Medard. Exerceix de patró dels grangers i dels venedors de paraigües. Segurament per aquest motiu els seus pronòstics endevinen a quaranta dies vista, tal com assegura el refrany. És a dir, el temps que farà el 18 de juliol. També es varen ficar dins el 8 de juny dos sants desconeguts més: Sant Germà, patró dels pastors i Sant Kilian, que ho és dels viticultors. Plantau escaroles, pastanagues, espinacs i porros.

DIU EL SOL DEL DIA DE SANT BERNABÉ: FINS AQUÍ HE ARRIBAT I D'AQUÍ NO PASSARÉ. Diuen que fins al dia de Sant Bernabé, que és dimecres, dia 11, hi ha temps de sembrar les carabasses. I no oblideu els carabassons. Constitueix una petita fita en el calendari agrícola. S’apropen els dies que tenen més llargària de l’any. La lluna plena serà dimecres a les 09 hores i 44 minuts a Sagitari. S’han de fertilitzar els guarets i recordau que convé sobrealimentar el bestiar de treball, fent pasturar les egües i els poltres nascuts darrerament.

PER SANT ANTONI, LA PERDIU VOL MATRIMONI. Divendres, dia 13, serà precisament una jornada amb nom de virus informàtic i Sant Antoni dels Albercocs. És un sant utilíssim per a trobar objectes perduts i per recuperar la salut tots aquells que l’hem desaprofitada, que som la majoria. A més té capacitat per a facilitar qualsevol desig. El celebren els mariners i els nàufrags. Protegeix de lladres i és el patró de presoners, viatgers, concos i botiguers. Recomanam collir albercocs, cireres i més endavant arribaran les prunes i els melicotons.