Quina calor que fa... i la que vindrà

Que a l’hivern faci fred i a l’estiu calor no és notícia. Ho seria a l’intrevés. Però que el mes de juny faci la calorada que fins i tot els cans grinyolen sí que mereix una mica d’atenció informativa. Tal vegada podria sortir a la secció de «Succeïts», perquè sembla que és objectivament cert que «mos han robar la primavera». El salt de les pluges, el vent i el fred de fa unes setmanes a l’intensa calor d’ara s’ha fet sense parèntesi. La roba d’entretemps ja no té massa sentit a les col·leccions de los botigues de moda. També pode,m comparar amb el temps que fa a altres llocs. Ahir al sud d’Espanya els termòmetres superaven els 40 graus, mentre aquest la temperatura de l’aire no passava dels 25. Però no tothom sent la calor igual, la sensació tèrmica té un factor individual i subjectiu. El que sembla clar, com es veu a la foto, que ningú pot patir calor mentre es menja un gelat.