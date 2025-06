Seguridad y comodidad, lo que importa de una carretera

La mayoría de conductores cuando salimos a la carretera, lo que nos preocupa es llegar al lugar de destino, sin haber coincidido con algún «kamikaze» intentando adelantar con imprudencia, a otros vehículos...Tengo por costumbre desplazarme a Ciutadella, varias veces al año, pero en la actualidad prefiero viajar en el bus de línea, que es cómodo y seguro, sin necesidad de buscar aparcamiento si voy en mi vehículo.

El pasado martes hubo un camión que volcó en la carretera «general», entre Mahón y Alaior, a las 11:30, supuso un corte inmediato de la carretera que no recuperó la normalidad hasta las 3 de la tarde. La Guardia Civil de Tráfico fue dando pasos alternativos en ambos sentidos informando a los conductores. Vatuadell cent llamps, si el accidente hubiera sido en el tramo de Ciutadella a Ferreries, hubieran cortado la carretera, conductores deberían armarse de paciencia, esperar que retiraran el camión o volver al lugar de partida.

En el mes de Setiembre del año 2010, un servidor publicaba en EsDIARI, el artículo «No a los choques frontales»: «Se ha abierto el debate en torno a la carretera general. ¿Desdoblamiento sí o no? Es cierto que el desdoblamiento sería una obra muy importante que pagamos todos con nuestros impuestos. Hablemos claro.

Y es que cuando los políticos dicen que "hemos conseguido tanto dinero para nuestra región" están diciendo en verdad "los ciudadanos, los "paganini", pagarán tanto dinero en nuestra región para ciertas cosas". Y me parece bien. Las cosas no caen del cielo. Entre todos tenemos que costear las infraestructuras que luego usamos.

Personalmente, apuesto por el desdoblamiento, por tanto, estoy conforme con pagar con mis impuestos esta infraestructura. Considero que una vida no tiene precio.

Que quede claro por mi parte que estoy a favor de no consumir territorio (en este caso sí es necesario), economizar el agua potable, de no "comer" más lámina de agua del puerto de Mahón, reciclar adecuadamente, etc.

Si estuviéramos en el país de Alicia, "el de las maravillas", los conductores, todos sin excepción, conduciríamos de acuerdo con el manual del buen conductor, respetar el límite de velocidad, distancia obligatoria entre vehículos, adelantar sin poner en peligro al resto de conductores, etc.

Por supuesto, no quiero entrar en números estadísticos. Lo que me interesa remarcar con dos carriles por banda, evitaríamos los choques frontales. Por supuesto, con una mediana que evitara a los imprudentes, o sea a los locos de la carretera, cruzar esta e invadir los carriles contrarios.» (sic).

En Mallorca, una de las carreteras con más accidentes era de la Palma a Manacor, antes de desdoblarla. También hubo debate si era necesario o no, pero los hechos son tozudos, los

usuarios están encantados por haberla desdoblado.

La Ultima Hora, el 23/9/22 publicaba: «Carretera Ma15 Palma Manacor: Aniversario de una obra que transformó la movilidad.

El desdoblamiento de la carretera entre Palma y Manacor supuso una mejora en el transporte.

Como toda comunidad viva, Mallorca no deja de transformarse y adaptarse a las nuevas realidades. Entre estas transformaciones está el desdoblamiento de la carretera Ma-15 entre Palma y Manacor. La infraestructura cumple ahora 15 años y es momento para echar la vista atrás y hacer balance de lo que ha supuesto esta infraestructura, no solo para los municipios que atraviesa, sino también para el conjunto de la Isla.

Con la inauguración del último tramo, entre Vilafranca de Bonany y Manacor, se daban por concluidas las obras de desdoblamiento de una carretera que en el año 2006 atravesaban más de 20.000 vehículos. No solo esa densidad era ya preocupante, lo era en mayor medida la escasa seguridad de la vía, que registraba accidentes casi a diario, muchos de ellos con fallecidos. La Ma-15 era por aquel entonces una carretera obsoleta, incapaz de dar respuesta al tráfico que soportaba y con un trazado lleno de peligros. La solución vino en forma de desdoblamiento, la fórmula más adecuada para conjugar el menor impacto en el territorio con la eficacia de la movilidad.» (sic).

Sigo opinando lo mismo que hace 15 años, que nuestra carretera principal que une las dos ciudades más importantes de nuestra Isla, se debería desdoblar, para ser más segura y cómoda, por supuesto consumiendo el mínimo territorio. Apreciado lector, cuando se construyó el túnel de Ferreries, los que gobernaban en el Consell Insular de Menorca, lo encargaron para tres carriles, en vez de cuatro ¿mala leche o más económico? Me quedo con lo primero, para complicar algún día el desdoblamiento.

Si vivim sa carretera desdoblada veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com