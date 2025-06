Juny comença l'estiu: tot riu i tot viu

Comença, demà, la segona quinzena del mes amb Sant Vit, patró dels que no poden dormir i protector del bestiar de llana. L’ambient serà càlid i farà recordar la pròxima arribada de l’estiu. Dimecres és Santa Marina, dona de gran vellesa, que va acabar vestida d’home com a frare d’un convent. Dissabte, dia 21, Sant Lluís, comença l'estiu oficial a les 04 hores i 42 minuts de la matinada amb el Sol a Cranc. Serà el dia més llarg de l'any amb una duració de 15 hores i 28 minuts. La realitat, no obstant això, és que des d’ara i fins a finals de mes la durada solar, essent la més llarga de l’any, poca diferència té entre un dia i l’altre.

NO HI HA JUNY SENSE SOL, NI NIT SENSE MUSSOL. Dijous, dia 19, hauria estat el Corpus (una festa ara canviada a diumenge que ve). Amb els dies assolellats i d'alta temperatura algunes segues de cereals s’fhan avançat molt. Una situació que igualment afecta el blat. Els perills també són a la vinya, ja que si es produeixen temperatures elevades, provoquen problemes de qualitat. La lluna dimecres, dia 18, arriba al quart minvant a les 21 hores i 19 minuts a Peixos. Augmentarà la calor.

AIGÜES DE JUNY, MALS SOLEN DUR. S’fhan d’fadobar els guarets i entrecavar les patateres i la remolatxa. Esbrostau els xucladors dels fruiters. Si heu fet empelts de vinya, convendrà suprimir les arrels i els rebrots inútils. Desinfectau els graners on s’fhagin d'estotjar els grans dels cereals i preparau els materials per batre les faves. Per calar palangres i xarxes primes arriba el bon temps. És el millor moment per empeltar els arbres fruiters i es mengen els millors albercocs.

DEL BON ESTIU, EL PAGÈS VIU. Al camp, és bon temps per donar una rella als melons, síndries i a la vinya. Aviat podreu collir els alls, que després d’fassecar uns dies al sementer, es guardaran a la sala o a un lloc sec. Convé abans empolsar el lloc de posar-los, amb pols d’festerilitzar. Venen dies adequats per fer confitures. Menjau albercocs, que a més d'una fruita saborosa i molt saludable, ideal per a la pell, també serveixen per fer les famoses coques. Tendrem aviat les peres de Sant Joan.