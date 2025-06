Tàpera de l’Illa, reina del plat

Un dels factors clau de l’ADN menorquí autèntic és sortir al camp a cercar esclata-sangs, espàrrecs, caragols i tàperes. Aquestes darreres tal vegada no són tan populars, però no hi ha dubte que són les reines de la gastronomia. Alguns experts les defineixen com «or verd». Es troben a llocs diferents, enfilades a vegades a altes parets, com les muralles de Ciutadella o els murs dels carrers que davallen al port. Els cuiners saben que no hi ha ingredient millor per fer la salsa de tàperes per acompanyar peix i marisc, el peix al forn amb tàperes, la ratjada amb tàperes i mantega negra, la llengua amb tàperes, el conill amb olives i tàperes, a més de formar part de les nostres ensalades, com la de tomàtiga, ceba, cogombre i tàperes o fins i tot com a ingredient de l’ensaladilla que feim a Menorca. Enguany són generoses.