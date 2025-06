Un punt conflictiu

A les carreteres, si a un punt es repeteixen diversos accidents en curts períodes de temps, es xerra de punt negre. El negre és el color de les coses dolentes. El port de Fornells acaba de rebre una bandera negra per part d’un grup d’ecologistes. Pel que fa al trànsit interior, el color de la controvèrsia és el groc. A les línies grogues no es pot estacionar, i si aquestes estan una mica desgastades, la prohibició encara és vigent i total, no va en proporció de la quantitat de pintura que queda. A la imatge, a més del groc de la pintura, hi ha dos tons de groc de les ferratines que avisen de la retirada d’un vehicle per estacionament indegut. Són de dos cotxes diferents i dues èpoques diferents, com es pot esbrinar pel diferent to del grop dels avisos. Es veu que la primera no va ser prou avís per al receptor de la segona, que tampoc va trobar el seu cotxe, que havia estacionat al petit i cèntric carrer Sant Albert de Maó. Un punt groc.