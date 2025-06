Centro de documentación de la Illa del Rei

La actividad en la Illa del Rei es continua, renovadora y con la idea de ofrecer cada vez más y mejores ofertas a los visitantes o a todos aquellos que estén interesados en la historia, no solo de la propia Illa del Rei, sino también de Menorca, y para ello el año pasado se decidió abrir una nueva sala. Había que empezar de cero, y como bien dijo José Barber en un artículo allá por el año 2008 titulado «Los mosqueteros de la Isla del Rey», nos pusimos «uno para todos y todos para uno», a buscar muebles, estanterías, mesas, sillas, etc, para montar el «Centro de Documentación». Una vez tuvimos los muebles apropiados, empezaron a llegar cajas con documentos, fotos, planos y toda clase de aportaciones que deben ser registradas y referenciadas.

Es una sala que no se visita porque en principio no tiene un atractivo visual, pero, los domingos, en cuanto abro esa puerta empieza una aventura que me lleva al pasado, porque eso es un archivo, un testimonio de la Illa del Rei, lleno posibilidades, descubrimientos y respuestas que quedan como legado para quien quiera bucear en ellas. Es historia y es memoria.

Llevo poco documentado y archivado, unos 600 documentos, archivados por número, fecha, tipo de documento, tema, autor, número de páginas, idioma, procedencia y donde encontrarlo. Poco a poco voy descubriendo asuntos, anécdotas, curiosidades, alegrías y tristezas que han ido ocurriendo en la Illa del Rei, desde que en el 2004 empezó a tomar forma la idea de lo que ahora vemos en el centro del puerto de Mahón.

Aunque propuestas no faltaron; como la empresa japonesa que propuso crear un hotel de lujo en la Illa del Rei, mucho antes de que los voluntarios trabajaran en su reconstrucción, la propuesta en 2006 para que se convirtiera en un centro de salado de pescado, la creación de un Palacio de Congresos en 2007, un Centro de Actividades Náuticas en 2008, Palacio de Convenciones realizado como proyecto de fin de carrera de un arquitecto en 2009, o un Hogar de ancianos en 2010. Pero triunfó el proyecto de reconstrucción que, con la presentación de la Fundación Hospital Illa del Rei el 18 de octubre 2005 y que con solo 30.000 euros y el apoyo de multitud de entidades, empresas y particulares ha conseguido prácticamente reconstruir el Hospital y crear un Centro de Interpretación e Historia del Puerto de Mahón.

Pero la lectura y clasificación de lo que llega también me ha dado la posibilidad de descubrir como fue el proceso de la recuperación del tendido eléctrico, todas las propuestas, croquis y correspondencia relativa al tema, la llegada en 2006 de la imprenta de Es Castell y que continúa activa en la isla, el imprescindible apoyo en octubre de 2006 de un helicóptero de IBANAT para el transporte de material, los mails y correspondencia para la reconstrucción de la Capilla Anglicana gracias a la iniciativa privada, la presentación el 18 de mayo de 2008 de la ginebra de higo chumbo (figa de moro) Bloody Island, los inicios de la Sala Roma por parte de Mario Cappa (q.e.p.d.) en 2008, toda la preparación y crónica de la visita de S.M El Rey en 2008, y la primera visita a Londres también en dicho año, o el estudio realizado para la publicación en 2010 del libro de la Fundación Olof Palme «Medio Natural de la Isla del Rey».

También he tenido la posibilidad de conocer las actividades de apoyo a la cultura en todas sus facetas, realizadas entre los años 2004 y 2010, que son los años que llevo archivados, como son : las coplas de M. Seguí del año 2005, que finalizan con un vaticinio : Sa vostra dedicació / Vostres gotes de suor / S´illa del rei prest será / Sa guinda des Port de Maho, la emisión de radio aficionados desde la Illa del Rei en el 2005 con el indicativo ED6IRD, la presentación de un magnífico trabajo de Antropología Social centrado en la Illa del Rei por parte de Concepción Cardona Coll en 2005, la celebración de la primera misa de restauración de culto el 25 de septiembre de 2005 y la bendición de la capilla en 2008, los cursos de la Real Academia de Medicina de Baleares y entrega de premios iniciado en 2006, la aprobación de una enmienda en el Senado en el 2007 para financiar su rehabilitación y las propuestas para recibir fondos de la UE, la existencia de una Habanera de la Illa del Rei, conciertos realizados cada año, la representación en 2009 del Romancero Gitano a cargo de Juan Cubas (q.e.p.d.) y Alba Estudi de Dansa o la I Milla Illa del Rei en 2010, en la que hubo unos 60 participantes.

Pero la aventura incluye tiempos anteriores a la llegada de los voluntarios, con documentación tan interesante como referencias a la Illa del Rei en la Guía del Ateneo de Mahón del año 1911, o que el nº 178 de las Notas Menorquinas de fecha 31 de diciembre de 1912 se dedica a la Isla del Rey, que el Comandante de Infantería D. Juan Ayala Heredia fue el último militar fallecido en la Isla el día 18 de diciembre de 1963 a las 14:25 horas, que ha habido 78 sacerdotes al servicio del Hospital, siendo el primero Fray Bernardo l. Espejo en 1781 y el último el Padre Abelardo Benitez León desde 1962 hasta 1964, tener en las manos la factura de la compra de la primera edición del libro de George Cleghorn comprado en 2010 en la librería Johansonrarebooks de Baltimore, o un Título de Licenciado en Medicina y Cirugía del año 1933 otorgado por el Presidente de la República y firmado por el «Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes» e incluso el magnífico y esclarecedor cartel de obligada exposición pública del Colegio Oficial de Odontólogos de Baleares de abril de 1935 que expone que «Las consultas, extracciones, curaciones, etc se cobrarán en el momento de practicarlas. Los puentes, dentaduras, correcciones, y proyectos de curación y tratamiento de boca se cobrarán la mitad al empezarlas y la otra mitad al terminarlas».

Y como toda aventura del conocimiento, se han dado multitud de anécdotas y curiosidades, entre las que destaco las siguientes; que en el 2005 se robaron los salvavidas de la barca que había para el transporte de los voluntarios sin conocer quien o quienes fueron los autores, que la actual barca utilizada llamada en su origen «Pura Sangre» proviene de Motril de subasta de la Agencia Tributaria en 2009, que en 2005 se propuso la «Operación Cabra», consistente en llenar la isla de cabras para que la desbrozaran, operación fallida por no tener muy clara toda la operativa necesaria, saber, gracias a la tesis de 2008 de Ann-Marie Akehurst sobre contribuciones hospitalarias inglesas, que los hospicios de la ciudad de York recibieron influencia de Mahón, que el postre de la cena de entrega de la distinción al Mérito Turístico de 2009 a la Illa del Rei fue un Semifrio de queso de Mahón sobre coulis de manzanilla de La Mola, que en junio de 2010 en la Feria de Ciencia de Palma cuando todos los stands estaban montados y ya se cerraban las instalaciones para inaugurar a la mañana siguiente el stand de la Illa del Rei no tenía nada expuesto ya que todo el material estaba en el coche del Doctor Timoner , que en esos momentos estaba operando, y tuvo que montarlo todo después de la operación con la Feria ya cerrada con ayuda de los vigilantes de seguridad, lo que demuestra el verdadero espíritu del voluntario, que en 2009 llegó un Curriculum de un médico que se ofrecía para realizar prácticas avanzadas de resonancias magnéticas en «el famoso hospital de su digna dirección», al que se le contesto explicándole que el hospital era antiguo para esas prácticas pero que si era fumador era el único hospital donde podía hacerlo y por último y para mi uno de los mejores documentos encontrado en el que se pone a caer de un burro al G-20 porque incomprensiblemente no se incluye a la Illa del Rei en la lista de paraísos fiscales (artículo del 1 de abril de 2009!!, fecha significativa para dicha noticia).

En definitiva, una aventura apasionante dentro de la historia de la Illa del Rei, de la que quedan muchas cajas por abrir, revisar multitud de archivos fotográficos, farmacéuticos, los valiosos legados de Mario Cappa, todos los archivos de los XVI Foros de la Isla del Rey, documentos aportados por voluntarios y donantes, etc etc

El próximo domingo abriré la caja correspondiente al año 2011 y la aventura continuará.

Antonio Martínez Pons

Voluntario