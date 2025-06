Un entorn per baixar els fums

Fer el planeta més habitable té molt a veure amb fer baixar els fums que ens envolten des de fa segles. Per aquest motiu es promouen els sistemes de locomoció alternatius, aquells que no cremen benzina, aquells que avancen gràcies a altres estímuls com ara el vent al mar o les cames a terra. També serà el planeta més habitable si es redueixen els fums d’algunes persones.

Passejar en bicicleta o practicar el windsurf a un espai tan polit com el que apareix a la fotografia de na Katerina ha de tenir, per força, un efecte balsàmic per a qui pateixi de mal humor i ganes de tocar els nassos. Mirar el mar relaxa. Mirar el mar des d’una bicicleta relaxa més. Mirar el mar des del mar, també. A l’estiu ho tenim tot a favor per baixar els fums, però no acostuma a passar. Es crema més benzina que mai, i alguns estan més cremats que mai.